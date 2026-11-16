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Successo per la prima edizione di SumiBricks: oltre 1.500 visitatori a Sumirago

Due giorni di mattoncini, giochi e solidarietà: la prima edizione, organizzata dalla Pro Loco con l’Associazione Fotografia Costruttiva, ha coinvolto famiglie e appassionati

a sumirago sumibricks

Oltre 1.500 visitatori nelle giornate del 14 e 15 novembre hanno decretato il successo della prima edizione di SumiBricks, l’evento dedicato al mondo dei mattoncini. La manifestazione è stata organizzata dalla Pro Loco Sumirago in collaborazione con l’Associazione Fotografia Costruttiva e con il coordinamento del Comune.

Famiglie, appassionati e curiosi hanno potuto ammirare le opere realizzate dagli espositori dell’associazione, tra fantasia e cura dei dettagli. Molto frequentata anche l’area giochi, dove i bambini hanno potuto costruire e inventare le proprie creazioni.

Il libro di Nicolas

Tra i momenti più apprezzati la presentazione del libro «The Christmas of Nicolas», che racconta la magia del Natale attraverso Nicolas, giovane residente a Sumirago appassionato di luci natalizie. Ogni anno arricchisce il giardino di casa con un nuovo personaggio e gli dedica una storia. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto all’associazione «Magari Domani Onlus», di cui Nicolas fa parte.

Gli organizzatori ringraziano espositori, volontari, partecipanti e famiglie e annunciano il ritorno di SumiBricks nel 2027 con una seconda edizione «ancora più grande, ricca di novità e sorprese».

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Pubblicato il 16 Novembre 2026
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