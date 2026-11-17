Esploratrice, guida, scrittrice e podcaster, molto seguita sui social come @painderoute, da oltre un decennio esplora le valli più remote e selvagge del Caucaso e dell’Asia Centrale

Rituali sufi, orsi e villaggi tra le nuvole: Eleonora Sacco racconta il Caucaso selvatico a Galliate Lombardo. Appuntamento per giovedì 19 novembre alle 20.45, per una serata di esplorazione e racconto insieme alla viaggiatrice, autrice e podcaster. Ingresso gratuito. Esistono terre in cui il viaggio smette di essere un semplice spostamento e diventa un incontro autentico con l’ignoto, un modo per rallentare e rimettere in discussione il nostro sguardo sul mondo. È da questa esperienza profonda che nasce il racconto di Eleonora Sacco – esploratrice, guida, scrittrice e podcaster, molto seguita sui social come @painderoute – che da oltre un decennio esplora le valli più remote e selvagge del Caucaso e dell’Asia Centrale.

Sarà lei la protagonista dell’appuntamento di novembre di “Uomo e Natura”, la rassegna promossa dal Comune di Galliate Lombardo, giunta ormai alla sua quinta edizione, per riflettere sul legame tra l’essere umano e l’ambiente che lo circonda.

L’incontro si terrà giovedì 19 novembre, alle ore 20.45, presso la Sala Consiliare del Comune di Galliate Lombardo, in via Carletto Ferrari n. 12. Forte di undici anni di viaggi e spedizioni in Georgia, Armenia, Cecenia, Daghestan e molti altri luoghi remoti, Eleonora Sacco accompagnerà il pubblico lungo sentieri impervi e antiche vie della transumanza, tra paesaggi sconfinati e culture millenarie. Una narrazione dal vivo capace di trasportare chi ascolta fuori dalle rotte convenzionali, per riscoprire il valore della lentezza, l’ascolto della natura e il senso più vero dell’avventura. L’incontro è gratuito.

Per informazioni, è possibile contattare il numero: 351.5280248.