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Sul Pgt di Oggiona con Santo Stefano c’è ancora polemica. Dopo che la Lega aveva rivendicato l’abbandono dell’aula per mettere in luce che la maggioranza non aveva i numeri per garantire il voto, ora arriva la replica di “Obiettivo Comune – Oggiona con Santo Stefano”.

Secondo la lista che amministra la città, la decisione di abbandonare l’aula è stata in qualche modo eterodiretta: «Si sono visti alcuni consiglieri di Minoranza armeggiare con i telefonini e, evidentemente, è arrivato l’ordine del regista, neppure presente in aula, di abbandonare i lavori».

Il comunicato, che riceviamo e pubblichiamo integralmente, riprende poi i temi amministrativi dietro al Pgt.

Di seguito il testo completo.

PGT approvato: la minoranza faccia chiarezza, non polemica

Leggiamo con sorpresa il comunicato della minoranza sulla seduta del Consiglio sul PGT. Alcune precisazioni sono doverose.

Chi guida il Gruppo di Minoranza?

Anzitutto bisogna chiarire che, trattandosi di un argomento tecnico e non politico, atteso da tutta la nostra comunità da oltre 15 anni e già passato al vaglio favorevole della commissione territorio ‘senso di responsabilità’ è, a nostro avviso, garantire che lo si possa discutere e, finalmente, approvare.

Ed in effetti la prima dichiarazione del Capogruppo di Minoranza andava in questa direzione tanto è vero che si è votato il primo punto all’ordine del giorno.

Poi si sono visti alcuni consiglieri di Minoranza armeggiare con i telefonini e, evidentemente, è arrivato l’ordine del regista, neppure presente in aula, di abbandonare i lavori. E’ evidente quindi che i consiglieri di Minoranza del nostro paese non hanno autonomia decisionale ma sono eterodiretti da autorità superiori che, oltretutto, hanno anche sbugiardato il Capogruppo Milani al quale, questa volta, va la nostra solidarietà per le sue prime decisioni che ha poi dovuto rimangiarsi.

Qualche mese or sono, sapendo che c’era la possibilità di tre assenze nella nostra compagine (dovute a circostanze del tutto valide), il Sindaco aveva indetto il Consiglio Comunale in prima e seconda convocazione e la Minoranza era insorta (ovviamente con argomenti del tutto assurdi su un disaccordo interno che non è mai esistito). Col senno di poi, il Sindaco, avrebbe dovuto fare la stessa cosa sabato scorso, ma, proprio per evitare sterili polemiche, aveva confidato nel fatto che l’argomento era tecnico e l’approvazione lungamente attesa dai cittadini.

Purtroppo, ai consiglieri di Minoranza, non interessa il bene del paese, ma solo fare rumore e polemica strumentale.

Il tutto poi per finire votando a favore di un provvedimento che anche durante la loro amministrazione avevano contribuito a predisporre. Di questo possiamo certamente dar loro atto, ma allora la domanda si propone nuovamente e con maggiore forza: perché uscire e cercare di interrompere il Consiglio Comunale? E’ senso di responsabilità questo?

Noi preferiamo parlare di contenuti: con il nuovo PGT si dà al nostro paese uno strumento aggiornato che, mutando anche alcune regolamentazioni precedenti, potrà auspicabilmente far nascere nuove opportunità di lavoro e di sviluppo. Ovviamente tutto è soggetto ai vincoli provinciali sul mantenimento od espansione delle aree verdi ed è quindi orientato più alla rigenerazione urbana che a nuove costruzioni che tuttavia potranno certamente essere realizzate nei limiti dettati dalla regolamentazione sovracomunale. Su questo siamo pronti al confronto, in aula e fuori.

La minoranza ha contribuito a scrivere il nuovo PGT? Si è vero, ma siamo stati noi che, nonostante il loro irresponsabile comportamento, l’abbiamo portato in fondo e realizzato!

Il Gruppo Obiettivo Comune – Oggiona con Santo Stefano