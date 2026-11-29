Sulla A26 Gallarate-Gattico esercitazione in galleria e chiusura di un tratto d’autostrada
Non è la prima volta che la galleria viene usata per simulazioni di soccorso. Ecco le indicazioni
Sulla A26 Diramazione Gallarate-Gattico, dalle 21 di mercoledì 2 alle 5 di giovedì 3 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, direzione Gallarate/A8 Milano-Varese.
La chiusura è stata prevista per consentire un’esercitazione all’interno della galleria “Riviera”, quella che da Castelletto sbuca poi sul ponte sul Ticino (non è la prima volta che viene usato questo tunnel per simulazioni).
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS32 e la SS33 verso Milano e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.
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