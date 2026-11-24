«Sulla stazione di Gallarate non siamo stati fermi», assicura Germano Dall’Igna.

Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, su di lui ricade la responsabilità per un capitolo – quello della sicurezza e della presenza della Locale sulle strade – su cui il sindaco Andrea Cassani dieci anni fa si era speso molto, in polemica con il centrosinistra. Un tema comunque centrale per il centrodestra, nei fatti e anche nella narrazione della città.

Fin dal 2016, il “cuore” della questione è sempre stata l’area della stazione, anche se per certi versi le aree più problematiche si sono anche allargate.«

E oggi Dall’Igna deve intervenire «di fronte alle recenti dichiarazioni sulla situazione della stazione ferroviaria di Gallarate».

I fronti sono più di uno. L’ultima discussione riguarda le difficoltà di accesso e la ormai annosa questione dell’ingresso da via Sciarè, precluso a disabili motòri e in generale persone con difficoltà motorie. «Lascio al collega Sandro Rech, che segue la materia, gli aggiornamenti sul percorso tecnico e amministrativo. Si tratta di un intervento importante e atteso, per il quale auspichiamo che l’iter possa concludersi positivamente e che si arrivi quanto prima alla sua realizzazione».

E sul fronte della Sicurezza?

«Posso assicurare che l’attenzione sulla stazione non è mai venuta meno» assicura Dall’Igna. «Il confronto con RFI prosegue da tempo e riguarda, in particolare, il potenziamento della videosorveglianza, il ripristino delle strutture danneggiate e il miglioramento delle condizioni complessive dell’area. Gli ultimi solleciti mail inviati a RFI risalgono a settembre e a 9 novembre 2026: siamo in attesa di risposte.

Certo, alcuni interventi sono già stati effettuati: le porte d’ingresso in vetro della stazione sono state più volte sostituite da RFI («ma purtroppo alcuni elementi sono stati nuovamente vandalizzati»), si è fatta la derattizazione e il sottopasso «è stato più volte ripristinato e reso decoroso, anche attraverso la sostituzione dei pannelli danneggiati e il rinnovo dell’illuminazione».

Sul fronte della sicurezza, Dall’Igna rivendica «la Polizia Locale garantisce una presenza in stazione nelle fasce orarie di maggiore affluenza dei pendolari, con ulteriori passaggi e controlli nel corso della giornata, sia con pattuglie appiedate sia con servizi dinamici», su cui peraltro l’assessore aveva anche il sostegno del suo partito, Fratelli d’Italia. «Un’attività quotidiana che contribuisce a mantenere alta l’attenzione sull’area e a offrire un presidio concreto agli utenti della stazione.

«Un altro passaggio importante è rappresentato dall’incontro di maggio 2026 con il Dott.Piero Foroni, amministratore delegato di FS Security, al quale hanno partecipato il sindaco Andrea Cassani e il sottoscritto». In quell’occasione è stato annunciato per il 2027 l’arrivo a Gallarate di un presidio di FS Security, con una dotazione iniziale prevista di 12-15 operatori e un servizio programmato 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno, a supporto anche delle stazioni limitrofe. È stata inoltre affrontata la questione della videosorveglianza e dell’utilizzo delle bodycam da parte degli operatori».

Vedremo quando arriverà.

«A questo si aggiunge il servizio di vigilanza privata già attivo nelle ore serali, fino alla mezzanotte. Sono passi importanti, che dimostrano come il tema della sicurezza ferroviaria sia seguito attraverso un confronto costante con i soggetti competenti. È fondamentale, tuttavia, non confondere le responsabilità. La gestione delle infrastrutture ferroviarie e dei relativi impianti compete a RFI; il Comune non può sostituirsi a chi ha la responsabilità e le risorse per intervenire. Questo non significa restare fermi: significa segnalare i problemi, sollecitare, mantenere aperto il confronto istituzionale e chiedere che gli impegni vengano confermati. Non sosteniamo che tutto sia risolto, ma non accettiamo che il lavoro svolto venga cancellato o ignorato. La sicurezza e il decoro della stazione richiedono un impegno costante».

«Noi la nostra parte la stiamo facendo e continueremo a farla, chiedendo con determinazione che anche RFI e FS confermino le varie proposte espresse. I cittadini e i pendolari hanno bisogno di interventi, servizi funzionanti e maggiore sicurezza. È su questi risultati che continueremo a lavorare».