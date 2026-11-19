“Sulla Terra in punta di piedi”: a Solaro, per la Giornata degli alberi, laboratorio e piantumazione
L'appuntamento è per sabato 21 novembre dalle 15,30 al Centro Civico Il Giuggiolo
Sabato 21 novembre il Centro Civico Il Giuggiolo di Solaro, in via Cascina Emanuela 32, ospita “Sulla Terra in punta di piedi”, un pomeriggio dedicato alla natura inserito nella Giornata nazionale degli alberi. La ricorrenza cade ogni anno il 21 novembre e si celebra in tutta Italia, dopo essere stata istituita dal Ministero dell’ambiente con una legge nazionale.
Alle 15,30 è in programma il laboratorio “L’Albero delle Idee”, mentre alle 16 è prevista la piantumazione di un albero. L’attività è adatta a tutte le età, quindi grandi e piccoli possono partecipare insieme.
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