Domenica 22 novembre il corridore varesino sarà protagonista della cicloturistica organizzata dal Fan Club Il Puma. Percorso di quasi 26 chilometri tra i paesi del Basso Verbano e finale sul Tainenberg per chi vorrà mettersi alla prova

Per gran parte dell’anno Alessandro Covi corre in giro per il mondo. Una volta sceso dalla bici dei professionisti, però, il legame resta quello con le strade su cui è cresciuto, tra il Varesotto e le colline del basso Verbano. Lo sa bene chi partecipa alla Pedala con il Puma, l’appuntamento che ogni anno riunisce tifosi, appassionati e semplici ciclisti per una giornata da condividere insieme al corridore di Taino, vincitore in carriera anche di una tappa del Giro d’Italia e lo scorso ottobre del Giro del Veneto. (nella foto copertina, dalla pagina Giro del Veneto, la vittoria a giro)

Domenica 22 novembre andrà in scena la quinta edizione della manifestazione, organizzata dal Fan Club Il Puma di Taino con il supporto tecnico della Società Ciclistica Orinese e dell’associazione Ciclovarese. La formula è quella della cicloturistica ad andatura controllata e aperta a tutti, pensata più per stare in sella insieme che per cercare il risultato.

Il ritrovo è previsto dalle 8.30 in piazza del Comune a Taino, con partenza alle 10. Il tracciato misura 25,9 chilometri e attraversa Taino, Lentate, Osmate con Cadrezzate, Barza, Barzola, le Paludi di Angera, Uponne, Ranco e il lungolago di Angera prima del ritorno al punto di partenza.

Le iscrizioni saranno raccolte direttamente sul posto con una quota associativa di 10 euro, che comprende anche il braccialetto del club e il ristoro finale al Deca Cafè di Taino.

La novità dell’edizione 2026 arriverà però dopo la conclusione della pedalata. Chi avrà ancora energie potrà affrontare il Tainenberg, lo strappo in acciottolato nel centro del paese già conosciuto dagli appassionati della Varese van Vlaanderen. Trecento metri di salita, con pendenza media dell’8,9% e punte del 14%, al termine dei quali i partecipanti riceveranno un diploma firmato da Alessandro Covi.