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Sedici metri quadrati di presepe e una piccola chiesa che, come ogni anno, torna a diventare uno dei luoghi simbolo dell’attesa del Natale a Taino. Sabato 28 novembre nella frazione di Cheglio sarà inaugurato il grande presepe allestito all’interno della chiesa della frazione, aprendo una stagione di visite e appuntamenti che accompagnerà le festività fino a gennaio.

L’appuntamento è fissato per le 16.30 e sarà accompagnato dalle note degli Zampognari Arconatesi, presenza ormai legata all’immaginario delle festività natalizie. Nel corso del pomeriggio interverrà anche don Valentino Venezia, mentre a chiudere l’inaugurazione sarà il sassofonista Pietro Di Dio con un repertorio di musiche natalizie.

Il grande presepe rappresenta una delle tradizioni più sentite della frazione e ogni anno richiama visitatori, famiglie e curiosi. L’allestimento, ospitato nella chiesa di Cheglio, è diventato nel tempo un appuntamento fisso del calendario natalizio tainese, capace di unire l’aspetto religioso a quello comunitario.

L’inaugurazione di sabato sarà il primo momento pubblico di una stagione che proseguirà per diverse settimane. Il presepe resterà infatti visitabile fino al 10 gennaio 2027, con aperture ogni domenica dalle 14.30 alle 17.30. Sarà inoltre possibile organizzare visite su prenotazione.