“Tante care cose” a Morazzone, il mercato invernale di rigatterie tra antiquariato e riuso
Sabato 21 e domenica 22 novembre il FAI propone negli spazi di Casa Macchi un percorso tra oggetti antichi e modernariato per cercare regali originali in vista delle prossime festività natalizie
Sabato 21 e domenica 22 novembre 2026, dalle 10.00 alle 18.00, torna in versione invernale “Tante care cose”, il mercato di rigatterie e anticaglie organizzato dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS negli spazi di Casa Macchi a Morazzone. L’iniziativa riunisce rigattieri e brocantes del territorio, insieme a una selezione di arredi e oggetti provenienti dal deposito della Fondazione, per offrire idee regalo originali in vista del Natale.
Oggetti con una storia tra antiquariato e modernariato
Tra gli stand si potrà curiosare tra mobili, lampade, libri, stampe, porcellane, abiti, dischi, giochi antichi e cimeli vari, spaziando dall’antiquariato al modernariato. Accanto alle proposte degli espositori locali, il FAI porterà sul mercato oggetti e arredi non destinati al riallestimento nei propri Beni, pronti a trovare una nuova casa e una seconda vita.
In vista delle festività natalizie, l’appuntamento punta a valorizzare regali autentici e ricercati, lontani dalle soluzioni più standardizzate. L’obiettivo è riscoprire il valore delle cose e il fascino del passato legato a pezzi unici e testimonianze d’altri tempi.
Riuso, memoria e vita quotidiana
A Casa Macchi, museo riconosciuto da Regione Lombardia, proprio gli oggetti comuni raccontano la storia di una famiglia: abiti negli armadi, caffettiere, lettere, fotografie, giornali, biancheria e corredi di nozze rimasti conservati nel tempo. Un patrimonio ordinario che restituisce l’immagine di una tipica famiglia borghese lombarda.
In un periodo in cui i beni di uso quotidiano cambiano rapidamente, il mercatino si inserisce nelle buone pratiche del FAI per promuovere la sostenibilità nella vita di tutti i giorni. L’evento sostiene la cultura del riuso, aiuta a contrastare gli sprechi e recupera la memoria storica attraverso gli oggetti.
Musica in vinile, caldarroste e visite guidate
Durante le due giornate sarà disponibile una proposta di bevande e piatti stagionali, dolci e salati, dalla prima colazione fino all’aperitivo, accompagnata da musica in vinile. Per scaldare l’atmosfera non mancheranno caldarroste e vin brulè, pensati per favorire momenti di convivialità e scoperta.
Restano inoltre attive le consuete visite guidate al Bene per approfondire la storia della dimora e i dettagli della vita quotidiana custoditi nelle sue stanze. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Morazzone e rientra nel calendario “Eventi nei Beni del FAI 2026”.
Il progetto è sostenuto da Ferrarelle, Partner degli eventi istituzionali e Acqua Ufficiale della Fondazione, Nims (Gruppo Lavazza), Pirelli, PiùMe e Mitsubishi Electric, con Coop Lombardia come sponsor degli Eventi nei Beni FAI della Lombardia.
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