Teatro e inclusione all’oratorio San Giovanni Bosco di Caronno Varesino: in scena la compagnia “Un po’ Fuori”
Sabato 20 febbraio 2027 alle 21 la compagnia porta a Caronno Varesino lo spettacolo corale “Un Corpo Negato” e il debutto di “Mediterraneo”, con 22 attori diversamente abili, il duo “BPM a note lente” e i volontari del Bastone Odv
Sabato 20 febbraio 2027, alle ore 21:00, l’oratorio San Giovanni Bosco di Caronno Varesino ospita una serata dedicata a teatro, musica e inclusione sociale promossa in collaborazione con la Biblioteca comunale “Pensieri e Parole”. Sul palco sale la compagnia teatrale “Un po’ Fuori” — nata nell’ambito di Progetto promozione lavoro di Olgiate Olona e Arca88 di Olgiate Comasco — con lo spettacolo “Un Corpo Negato” e il debutto davanti al pubblico della performance “Mediterraneo”.
I due momenti della serata
“Un Corpo Negato”: un racconto corale che vede protagonisti ventidue attori diversamente abili, chiamati a condividere sul palco le proprie esperienze e storie per affrontare i temi dell’identità e del superamento dei pregiudizi.
“Mediterraneo”: una performance presentata per la prima volta al pubblico, costruita sull’intreccio tra pensieri, suoni, percussioni, movimenti e ritmi per esplorare temi contemporanei attraverso il linguaggio musicale.
Collaborazioni e informazioni
Ad affiancare la compagnia durante la serata ci saranno il duo musicale “BPM a note lente” e i volontari dell’associazione il Bastone Odv. Al termine degli interventi artistici, l’oratorio offrirà un rinfresco aperto a tutti i presenti.
Per informazioni è possibile contattare l’oratorio San Giovanni Bosco (via Garibaldi 13, Caronno Varesino) all’indirizzo email oratoriocaronno@virgilio.it oppure la Biblioteca comunale “Pensieri e Parole” scrivendo a biblioteca@comune.caronnovaresino.va.it.
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