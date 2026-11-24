Torna per la terza stagione consecutiva Teatro Fuori Porta, il progetto del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa realizzato con il contributo di Regione Lombardia per portare recital, laboratori e lezioni-spettacolo al di fuori dei confini del capoluogo. Il calendario 2026/2027 si articola in 60 appuntamenti distribuiti tra l’8 ottobre e il 12 dicembre in dieci province lombarde e 22 comuni, coinvolgendo anche tre località della provincia di Varese: Busto Arsizio, Gallarate e Venegono Superiore.

Gli appuntamenti in provincia di Varese

Il cartellone serale fa tappa al Teatro Sociale di Busto Arsizio giovedì 26 novembre alle ore 21:00. In scena Federica Fracassi con Sillabari di Goffredo Parise, produzione del Piccolo Teatro in collaborazione con Utim che ripercorre i racconti dedicati ai sentimenti umani pubblicati dallo scrittore nel 1982.

Oltre agli spettacoli serali, la rassegna coinvolge il territorio varesino attraverso le attività formative e i laboratori curati dagli attori e dalle attrici della compagnia milanese:

Gallarate: mercoledì 28 ottobre alle 11:00 i Licei di Viale dei Tigli ospitano una delle lezioni-spettacolo del ciclo A scuola di teatro, format che rilegge i classici della tradizione drammatica (tra Goldoni, Alfieri e Pirandello) per stimolare il confronto tra gli studenti delle scuole superiori.

Venegono Superiore: nella stessa giornata di mercoledì 28 ottobre, alle 17:00, la sede della Pro Loco accoglie un appuntamento dedicato al pubblico e al workshop di lettura espressiva Ad alta voce, pensato per sperimentare le tecniche attoriali legate alla gestione della voce, del respiro e della relazione con chi ascolta.

Il programma regionale e i commenti

Nel resto della Lombardia, il cartellone dei recital serali affianca al ritorno di Federica Fracassi e di Arianna Scommegna (impegnata ne La Storia di Elsa Morante a Lodi, Castelleone e Tavernerio) due debutti nella rassegna: Sandro Lombardi con I tre lai di Giovanni Testori (a Lecco e Arcore) e Laura Marinoni con Il silenzio è cosa viva, dall’opera di Chandra Livia Candiani con musiche dal vivo di Andrea Coruzzi (a Romano di Lombardia e Palazzolo sull’Oglio).

«Portare il teatro fuori dai suoi spazi abituali vuole dire offrire a più persone la possibilità di conoscerlo e frequentarlo», sottolinea Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia.

«Penso soprattutto ai giovani e a chi si avvicina per la prima volta a questa esperienza: poter incontrare gli artisti, fare domande e partecipare in prima persona può far nascere una curiosità destinata a durare oltre il singolo appuntamento».

Per Lanfranco Li Cauli e Claudio Longhi, rispettivamente direttore generale e direttore artistico del Piccolo Teatro di Milano, la terza edizione conferma «un itinerario capillare che, moltiplicando le forme – dallo spettacolo alla pratica laboratoriale, fino alle lezioni drammatizzate nelle scuole – e gli approdi, racconta la vocazione aggregatrice del teatro, la sua capacità di favorire coesione sociale, senso di appartenenza e attivazione civica». Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito piccoloteatro.org.