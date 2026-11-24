Teatro Fuori Porta torna in Lombardia: in provincia di Varese tappe a Busto Arsizio, Gallarate e Venegono Superiore
La terza edizione della rassegna del Piccolo Teatro di Milano propone 60 appuntamenti in dieci province fino al 12 dicembre. Nel Varesotto in calendario lo spettacolo "Sillabari" con Federica Fracassi al Teatro Sociale e incontri dedicati alle scuole e alle associazioni
Torna per la terza stagione consecutiva Teatro Fuori Porta, il progetto del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa realizzato con il contributo di Regione Lombardia per portare recital, laboratori e lezioni-spettacolo al di fuori dei confini del capoluogo. Il calendario 2026/2027 si articola in 60 appuntamenti distribuiti tra l’8 ottobre e il 12 dicembre in dieci province lombarde e 22 comuni, coinvolgendo anche tre località della provincia di Varese: Busto Arsizio, Gallarate e Venegono Superiore.
Gli appuntamenti in provincia di Varese
Il cartellone serale fa tappa al Teatro Sociale di Busto Arsizio giovedì 26 novembre alle ore 21:00. In scena Federica Fracassi con Sillabari di Goffredo Parise, produzione del Piccolo Teatro in collaborazione con Utim che ripercorre i racconti dedicati ai sentimenti umani pubblicati dallo scrittore nel 1982.
Oltre agli spettacoli serali, la rassegna coinvolge il territorio varesino attraverso le attività formative e i laboratori curati dagli attori e dalle attrici della compagnia milanese:
Gallarate: mercoledì 28 ottobre alle 11:00 i Licei di Viale dei Tigli ospitano una delle lezioni-spettacolo del ciclo A scuola di teatro, format che rilegge i classici della tradizione drammatica (tra Goldoni, Alfieri e Pirandello) per stimolare il confronto tra gli studenti delle scuole superiori.
Venegono Superiore: nella stessa giornata di mercoledì 28 ottobre, alle 17:00, la sede della Pro Loco accoglie un appuntamento dedicato al pubblico e al workshop di lettura espressiva Ad alta voce, pensato per sperimentare le tecniche attoriali legate alla gestione della voce, del respiro e della relazione con chi ascolta.
Il programma regionale e i commenti
Nel resto della Lombardia, il cartellone dei recital serali affianca al ritorno di Federica Fracassi e di Arianna Scommegna (impegnata ne La Storia di Elsa Morante a Lodi, Castelleone e Tavernerio) due debutti nella rassegna: Sandro Lombardi con I tre lai di Giovanni Testori (a Lecco e Arcore) e Laura Marinoni con Il silenzio è cosa viva, dall’opera di Chandra Livia Candiani con musiche dal vivo di Andrea Coruzzi (a Romano di Lombardia e Palazzolo sull’Oglio).
«Portare il teatro fuori dai suoi spazi abituali vuole dire offrire a più persone la possibilità di conoscerlo e frequentarlo», sottolinea Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia.
«Penso soprattutto ai giovani e a chi si avvicina per la prima volta a questa esperienza: poter incontrare gli artisti, fare domande e partecipare in prima persona può far nascere una curiosità destinata a durare oltre il singolo appuntamento».
Per Lanfranco Li Cauli e Claudio Longhi, rispettivamente direttore generale e direttore artistico del Piccolo Teatro di Milano, la terza edizione conferma «un itinerario capillare che, moltiplicando le forme – dallo spettacolo alla pratica laboratoriale, fino alle lezioni drammatizzate nelle scuole – e gli approdi, racconta la vocazione aggregatrice del teatro, la sua capacità di favorire coesione sociale, senso di appartenenza e attivazione civica». Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito piccoloteatro.org.
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