Teatro, musica e danza contro la violenza sulle donne: arriva a Clivio lo spettacolo “DONNAE, Nodi, Nidi e Doni”

Domenica 22 novembre alle 21 al Teatro dell’Oratorio uno spettacolo corale scritto e diretto da Sonia Spinello. Sul palco anche il ballerino Jacopo Bovio e l’attore Andrea Depaoli. L’ingresso è gratuito.

Teatro, musica, danza e narrazione: Intrecci Teatrali propone uno spettacolo costruito con tanti linguaggi per raccontare l’universo femminile e lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne.

Lo spettacolo – organizzato e finanziato dal Comune di Clivio su iniziativa dell’assessore Patrizia Zambrano – è intitolato “DONNAE: Nodi, Nidi e Doni” ed è in programma domenica 22 novembre alle 21 al Teatro dell’Oratorio di Clivio, in via San Materno 18.

Nato nel 2019, scritto e diretto dalla jazzista, compositrice e autrice Sonia Spinello, il progetto si sviluppa attraverso un percorso artistico interdisciplinare nel quale diverse forme espressive si intrecciano per dare vita a una narrazione corale. Sul palco si alterneranno teatro, musica, danza, gesti e racconti, in una performance che coinvolge le voci e i corpi delle artiste, allieve e insegnanti della Scuola di Musica ARA di Borgomanero.

Nodi, nidi e doni

Il titolo racchiude i diversi significati attorno ai quali ruota lo spettacolo: i “nodi” sono i legami che trattengono, i “nidi” gli spazi emotivi che accolgono, mentre i “doni” rappresentano la libertà che nasce dalla possibilità di dare e condividere. Attraverso storie interpretate in prima persona e brani musicali dal forte impatto evocativo, DONNAE invita a riflettere sulle relazioni, sulla condizione femminile e sulla necessità di contrastare ogni forma di violenza.

«DONNAE non è solo uno spettacolo, ma un atto d’amore e di consapevolezza – spiega l’autrice e regista Sonia Spinello – È un invito a guardare dentro i ‘nodi’ della nostra esistenza per trasformarli in ‘doni’ per gli altri, rendendo l’arte uno strumento di autentica condivisione e riflessione per tutta la comunità».

Due ospiti speciali

La serata di Clivio sarà arricchita dalla partecipazione di due ospiti speciali. Per la danza ci sarà Jacopo Bovio, giovane talento formatosi tra teatro e danza ad Arte Danza Novara, che ha proseguito il proprio percorso con esperienze e stage internazionali. Vincitore di diversi concorsi, tra cui il World Dance Award – Como Lake Edition con il suo assolo contemporaneo “Ordinarius Insania”, ha collaborato con la Bagart Ballet Company e la compagnia Centre du Ballet, partecipando anche al musical “Mad House”.

Il contributo teatrale sarà invece affidato ad Andrea Depaoli, attore professionista che accompagnerà il pubblico in un momento di riflessione attraverso l’interpretazione di un monologo tratto dal libro “Ibisco” di Marta Federica Puglisi.

Lo spettacolo inizierà alle 21 di domenica 22 novembre al Teatro dell’Oratorio di Clivio.

Ingresso libero e gratuito