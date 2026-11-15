Teatro, musica e un messaggio contro la violenza di genere: “Che spettacolo ’ste donne” fa il tutto esaurito a Castellanza

Il nuovo spettacolo nasce dalla collaborazione tra la Compagnia Entrata di Sicurezza e il Teatro della Corte. La prima di sabato 21 novembre al Cine Teatro Dante è già sold out

Un omaggio al mondo femminile, alle sue gioie, alle sue fatiche e al suo buonumore, ma anche un’occasione per accendere i riflettori su un tema che continua a richiedere attenzione e impegno: la violenza di genere. Sono questi i due fili conduttori di “Che spettacolo ’ste donne”, il nuovo lavoro teatrale nato dalla collaborazione tra la Compagnia Entrata di Sicurezza e il Teatro della Corte di Castellanza, in programma sabato 21 novembre al Cine Teatro Dante di Castellanza.

L’attesa per la prima è già alta: la serata ha infatti registrato il tutto esaurito in prevendita da diverse settimane, a conferma dell’interesse suscitato dal nuovo progetto. Uno spettacolo che sceglie il linguaggio del teatro, della musica e dell’ironia per raccontare le tante sfaccettature dell’universo femminile, senza rinunciare a un messaggio di sensibilizzazione su una delle questioni più urgenti della società contemporanea.

La serata avrà anche un momento particolarmente significativo con la presentazione in anteprima del video “Le invisibili – la violenza di genere in Lombardia”, realizzato con la collaborazione, tra gli altri, della Polizia di Stato, della Magistratura e del Pronto Soccorso dell’Istituto Clinico Humanitas Mater Domini. Un contributo che affianca alla dimensione artistica dello spettacolo uno sguardo diretto sul fenomeno della violenza di genere e su chi è quotidianamente impegnato nel contrastarlo.

Sul palco si alterneranno Massimo Ciapparella e Daniele Colombo, entrambi alla voce, Michela Cromi, attrice e regista dello spettacolo, e Mauro Ferrario, al pianoforte e alla voce.

Per chi non è riuscito ad assicurarsi un posto per la prima, già esaurita, ci sarà comunque la possibilità di assistere a “Che spettacolo ’ste donne” nelle numerose repliche che saranno proposte nelle prossime settimane.