Accesso diretto e protetto alle immagini delle telecamere installate negli scali ferroviari per rendere più rapidi gli interventi delle forze dell’ordine. È l’obiettivo delle 15 convenzioni sottoscritte tra Ferrovienord e diverse realtà territoriali — tra Questure e Comandi di Polizia locale — nelle province di Varese, Como, Milano e Monza e Brianza. L’accordo è stato presentato dagli assessori regionali Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile), insieme al consigliere delegato di Fnm Fulvio Caradonna e al presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti.

Gli enti coinvolti in provincia di Varese e in Lombardia

Nel territorio varesino l’intesa riguarda la Questura di Varese e i comandi di Polizia locale di Varese, Cittiglio e Cocquio Trevisago. Complessivamente l’accordo coinvolge anche le Questure di Como e Monza e le Polizie locali di Canzo, Castano Primo, Cormano, Cusano Milanino, Locate Varesino (in provincia di Como), Mariano Comense, Seveso, Vanzaghello-Turbigo e Varedo.

Come funziona il sistema “SVI-WEB”

La condivisione dei flussi video avviene tramite la piattaforma “SVI-WEB”, che permette di consultare le riprese dell’impianto di videosorveglianza ferroviaria da un comune browser Internet su dispositivi desktop, utilizzando credenziali riservate e autenticazione a più fattori (mentre è in fase di test l’accesso da smartphone e tablet). La consultazione avviene in modalità di sola lettura e consente di visionare le registrazioni fino a 7 giorni precedenti, oltre a scorrere indietro fino a un massimo di 24 ore i flussi in tempo reale.

La rete di telecamere, la Polfer e la vigilanza privata

Lungo i 336 chilometri della rete Ferrovienord — che comprende 125 stazioni tra le province di Varese, Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza e Novara — sono attive circa 3.000 telecamere collegate al Posto Centrale di Vigilanza, presidiato 24 ore su 24 da una guardia particolare giurata, oltre a 500 colonnine Help Point per le richieste di assistenza ed emergenza.

L’accordo con gli enti locali si affianca alla convenzione attiva dal 2013 con la Polizia Ferroviaria, che consente alla Polfer di monitorare le telecamere dell’intero Ramo Milano dalle sale operative di Milano Centrale, Milano Bovisa e Varese, nonché dalla sede inaugurata nel novembre 2025 a Milano Cadorna. Sul fronte provinciale, inoltre, sono in fase di conclusione i lavori per la nuova sede della Polfer nella stazione di Saronno.

A completare il dispositivo di sicurezza è il contratto con gli istituti di vigilanza privati: le guardie particolari giurate, coordinate dal Posto Centrale di Vigilanza di Saronno, operano 24 ore su 24 per l’apertura e la chiusura degli scali, il pronto intervento e l’assistenza alle persone con ridotta mobilità, garantendo inoltre un servizio di vigilanza fissa nelle stazioni di Varese, Busto Arsizio, Saronno, Milano Bovisa, Milano Cadorna, Seveso e Como Lago.

Le dichiarazioni di Regione Lombardia

«Regione Lombardia introduce ogni azione possibile per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale del trasporto pubblico», ha spiegato l’assessore Franco Lucente. «L’iniziativa di Ferrovienord rafforza un impegno totale per rendere sempre più veloci e agili gli interventi delle Forze dell’ordine in caso di atto illegale nelle stazioni e sui treni. L’auspicio è che tale iniziativa possa allargarsi ulteriormente e coinvolgere sempre più Comuni e Polizie locali della Lombardia».

Sulla stessa linea l’assessore Romano La Russa, che ha ricordato come dal 2023 Regione Lombardia abbia sottoscritto 13 accordi “Stazioni Sicure”, coinvolgendo sei province e 72 comuni: «Mettere a disposizione delle Forze dell’ordine le immagini del sistema di videosorveglianza ferroviaria significa dotare chi opera quotidianamente sul territorio di uno strumento tecnologico in più, rendendo più efficaci i controlli e più rapidi gli interventi».

La posizione del Gruppo Fnm e di Ferrovienord

Per il consigliere delegato di Fnm Fulvio Caradonna, le prime quindici adesioni rappresentano «un segnale importante di attenzione da parte dei territori», con l’obiettivo di sottoscrivere a breve altri protocolli per «mettere la tecnologia al servizio di un rapporto sempre più stretto tra il Gruppo Fnm, le Forze dell’Ordine e le amministrazioni locali».

«Grazie al sistema SVI-WEB i nostri apparati di videosorveglianza diventano uno strumento direttamente accessibile alle Questure e ai Comandi di Polizia locale convenzionati, con accessi protetti», ha concluso il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti, precisando che il nuovo canale digitale affianca il presidio del Posto Centrale di Vigilanza, la collaborazione con la Polizia Ferroviaria e l’attività delle guardie giurate.