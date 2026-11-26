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«Quando saranno installate le telecamere e quali aree della stazione di Gallarate saranno coperte?».

Lo chiede Giuseppe Tedesco, segretario provinciale del sindacato di polizia Siap, dopo che il tema della videosorveglianza in stazione a Gallarate è tornato alla ribalta.

Se ne parla da anni. Tedesco ricorda che nel settembre del 2022 segnalò che «in tutta la stazione di Gallarate c’era una sola telecamera. Chiedevo di installarne altre sui binari e negli spazi interni. Citai Busto Arsizio come esempio di una città in cui anche l’amministrazione si stava muovendo». L’anno precedente l’amministrazione aveva vantato i passi avanti nella “copertura” della piazza della stazione, ora invece lamenta che Rfi non ha ancora potenziato la dotazione all’interno dello scalo, area di esclusiva competenza.

Nel 2022 «il sindaco Andrea Cassani mi rispose che la stazione era fuori dalle competenza del Comune e mi disse di evitare di chiedergli un incontro» ricorda Tedesco. «Oggi leggo che l’assessore alla Sicurezza ha sollecitato Rfi proprio sulla videosorveglianza. Bene, era esattamente ciò che chiedevo quattro anni fa. Mi permetto una battuta: sarà cambiata la competenza o sarà cambiato il calendario elettorale?»

«In quarant’anni di Polizia e trent’anni di attività sindacale ho sempre cercato di fare le mie segnalazioni con correttezza e imparzialità. Per questo torno alla domanda che interessa a pendolari, cittadini e colleghi della Polfer. Quando saranno installate le telecamere e quali aree della stazione saranno coperte? C’è poi una novità che riguarda direttamente i colleghi. La dirigenza del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia ha comunicato al Siap che l’avvio del cantiere per il nuovo Posto Polfer di Gallarate è previsto entro sei mesi. Il progetto prevede l’acquisizione dei locali attigui all’attuale sede, così da mettere finalmente a disposizione del personale, uffici idonei e salubri. Come Siap abbiamo segnalato le condizioni della sede e sollecitato più volte un intervento».

«Ringraziamo le nuove dirigenze del Compartimento Polfer Lombardia e di RFI per aver compreso le difficoltà operative dei colleghi di Gallarate e dato seguito alla

questione. Come organizzazione sindacale seguiremo l’avvio del cantiere e il rispetto dei tempi di realizzazione. E se a qualcuno venisse voglia di intestarsi già il risultato aspetti almeno che partano i lavori. Il nastro, per ora, può aspettare».