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Le luci del Natale illuminano l’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno, dove storia, arte, natura e spiritualità si incontrano in un programma di appuntamenti dedicati alle festività, a cura di Archeologistics. Dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, il complesso monumentale affacciato sul lago Maggiore propone occasioni di incontro e conoscenza rivolte tanto agli abitanti del territorio quanto ai turisti, invitandoli a riscoprire la bellezza di questo luogo anche durante la stagione invernale.

Ad aprire il calendario di «Natale all’Eremo» saranno le quattro giornate del ponte dell’Immacolata, dal 5 all’8 dicembre. Per l’occasione, la corte del Quicchio, l’antica cascina recuperata dalla Provincia di Varese per ospitare le funzioni di accoglienza dell’Eremo, sarà illuminata dalle luci natalizie e abbellita da composizioni realizzate con materiali naturali. Visite guidate, proposte gastronomiche, il suono delle zampogne e il tradizionale concerto corale accompagneranno i visitatori, affiancandosi ai momenti liturgici nella chiesa dell’Eremo.

Il programma prenderà il via sabato 5 dicembre, alle 11, con una visita guidata alla scoperta del complesso monumentale, della sua storia e del suo patrimonio artistico. Al termine sarà possibile pranzare presso la Locanda alla cascina del Quicchio.

Domenica 6 dicembre l’Eremo sarà aperto dalle 9.30 alle 19.30, con la possibilità di effettuare visite in autonomia. La Locanda proporrà un menù autunnale per il pranzo, mentre dalle 16 saranno serviti dolci e vin brulè.

Particolarmente suggestivo sarà l’appuntamento di lunedì 7 dicembre. L’Eremo sarà aperto dalle 9.30 alle 19.30 e alle 16 partirà una visita guidata accompagnata dal suono di tre strumenti della tradizione musicale popolare: zampogna, ciaramella e musette. Alle 17 l’accensione delle luci natalizie sarà accompagnata da un momento di riflessione e preghiera condiviso con la Fraternità Francescana di Betania, presente all’Eremo dal 2019. Alle 18 sarà celebrata la Messa nella chiesa del complesso monumentale.

Martedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, l’apertura sarà sempre dalle 9.30 alle 19.30, con una visita guidata in programma alle 10. Nel pomeriggio, alle 16.30, la chiesa dell’Eremo ospiterà il tradizionale concerto natalizio del coro Arnica.

Le iniziative proseguiranno anche dopo il ponte dell’Immacolata, con due appuntamenti dedicati alla creatività e alla scoperta del patrimonio artistico. Venerdì 11 dicembre tornerà il laboratorio per la realizzazione di ghirlande natalizie con materiali naturali, condotto da Maura Milani. Una seconda occasione proposta sulla scia del successo riscosso dal primo incontro, organizzato il 20 novembre.

«Il primo incontro del 20 novembre scorso – spiega Elena Castiglioni, presidente di Archeologistics – ha raccolto entusiasmo da parte dei partecipanti, soprattutto grazie al clima familiare e di condivisione che nasce in queste occasioni, in cui si passeggia all’interno dell’Eremo, si contempla il paesaggio, si chiacchiera di tante cose mentre le mani realizzano le ghirlande con materiale naturale».

Un’esperienza che unisce il piacere del lavoro manuale alla riscoperta della natura e del paesaggio, offrendo anche ai ritardatari l’opportunità di preparare le proprie decorazioni natalizie.

Domenica 13 dicembre, invece, saranno soprattutto i bambini i protagonisti della visita guidata in programma alle 16. Pensato per i più piccoli, ma aperto a tutti, il percorso permetterà di avvicinarsi con semplicità agli spazi monumentali e agli affreschi a soggetto sacro dell’Eremo, scoprendo attraverso l’arte le storie e i significati delle immagini custodite nel complesso religioso.

Dal 15 dicembre al 6 gennaio saranno inoltre prolungati gli orari di apertura dell’Eremo, visitabile tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30, con orario continuato, compreso il 25 dicembre. Ogni giorno, alle 18, sarà celebrata la Messa. Il calendario delle ulteriori iniziative previste dal 26 dicembre all’Epifania è già consultabile sul sito ufficiale dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso e su quello di Archeologistics.

A rendere ancora più interessante la proposta turistica del periodo natalizio è la riapertura, avvenuta alcuni mesi fa, dell’Ostello dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso. La struttura dispone di camere matrimoniali, singole e doppie, oltre a posti letto in camerata per gruppi, con bagno privato per ciascun alloggio. Una soluzione pensata per chi desidera trascorrere una o più giornate sul lago Maggiore, lontano dalla frenesia quotidiana, concedendosi il tempo per conoscere il territorio e apprezzarne il paesaggio invernale. Le camere sono prenotabili attraverso la piattaforma Booking.com oppure scrivendo all’indirizzo booking.ostello@eremosantacaterina.it.