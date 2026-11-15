Tensione sul volo dall’Islanda a Milano Malpensa: passeggero ubriaco brandisce un coltello

Momenti di forte tensione a bordo di un volo di linea diretto all’aeroporto di Milano Malpensa: un passeggero in evidente stato di ebbrezza ha estratto un coltello da cucina mentre l’aereo era in volo, scatenando il panico in cabina prima dell’intervento dell’equipaggio e delle forze dell’ordine all’atterraggio.

L’episodio, ricostruito nelle ultime ore dalle cronache internazionali e nazionali, risale allo scorso giovedì 5 novembre e ha riguardato il volo Easyjet U23970, operato con un Airbus A321 partito dall’aeroporto internazionale di Reykjavík-Keflavík, in Islanda, con destinazione lo scalo della brughiera.

Secondo quanto emerso, durante la traversata l’uomo — visibilmente alterato dall’alcol — si è alzato e ha iniziato a urlare tenendo in mano una lama da cucina. Nonostante la comprensibile apprensione dei viaggiatori seduti nelle vicinanze, il passeggero non avrebbe assunto atteggiamenti direttamente violenti né tentato di colpire i presenti o gli assistenti di volo.

Il personale di cabina è intervenuto con sangue freddo per gestire l’emergenza e tenere sotto controllo la situazione, evitando che degenerasse.

Contemporaneamente, dalla cabina di pilotaggio è partita la segnalazione al controllo del traffico aereo durante la fase di avvicinamento a Malpensa, così da attivare i protocolli di sicurezza a terra.

Il velivolo non ha dovuto effettuare deviazioni ed è atterrato regolarmente sulla pista dello scalo milanese.

Ad attendere l’aereo al gate c’erano gli agenti della Polizia di Frontiera, che sono saliti a bordo subito dopo lo sbarco per bloccare l’uomo e prenderlo in consegna. Nessun passeggero né membro dell’equipaggio è rimasto ferito. Resta ora da chiarire come il coltello sia riuscito a superare i varchi di sicurezza dello scalo islandese prima dell’imbarco.