Tensione sul volo dall’Islanda a Milano Malpensa: passeggero ubriaco brandisce un coltello
L’episodio è avvenuto a bordo di un Airbus A321 di Easyjet decollato da Reykjavík. L'uomo ha iniziato a urlare in cabina senza però aggredire nessuno. Allertata la Polaria, il velivolo è atterrato regolarmente nello scalo milanese
Momenti di forte tensione a bordo di un volo di linea diretto all’aeroporto di Milano Malpensa: un passeggero in evidente stato di ebbrezza ha estratto un coltello da cucina mentre l’aereo era in volo, scatenando il panico in cabina prima dell’intervento dell’equipaggio e delle forze dell’ordine all’atterraggio.
L’episodio, ricostruito nelle ultime ore dalle cronache internazionali e nazionali, risale allo scorso giovedì 5 novembre e ha riguardato il volo Easyjet U23970, operato con un Airbus A321 partito dall’aeroporto internazionale di Reykjavík-Keflavík, in Islanda, con destinazione lo scalo della brughiera.
Il personale di cabina è intervenuto con sangue freddo per gestire l’emergenza e tenere sotto controllo la situazione, evitando che degenerasse.
Contemporaneamente, dalla cabina di pilotaggio è partita la segnalazione al controllo del traffico aereo durante la fase di avvicinamento a Malpensa, così da attivare i protocolli di sicurezza a terra.
Il velivolo non ha dovuto effettuare deviazioni ed è atterrato regolarmente sulla pista dello scalo milanese.
Ad attendere l’aereo al gate c’erano gli agenti della Polizia di Frontiera, che sono saliti a bordo subito dopo lo sbarco per bloccare l’uomo e prenderlo in consegna. Nessun passeggero né membro dell’equipaggio è rimasto ferito. Resta ora da chiarire come il coltello sia riuscito a superare i varchi di sicurezza dello scalo islandese prima dell’imbarco.
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