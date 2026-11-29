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Un punto importante al termine di una gara che si era messa davvero male per la Varesina. All'”Elmec Solar Stadium” di Venegono Superiore la sfida contro il Crema termina 1-1 con le fenici costrette a giocare in inferiorità numerica per ben 75 minuti a causa dell’espulsione del portiere Poletto, le fenici non si disuniscono, incassano lo svantaggio ma restano aggrappate alla partita grazie alle parate del neoentrato Profeta e trovano la rete del meritato pareggio nel finale con Tentoni.

Primo tempo

La formazione di mister Angellotti approccia subito la gara con determinazione per far valere il fattore campo e al 10′ si rende pericolosa con una conclusione dalla distanza di Tentoni, disinnescata da Maianti. Poco dopo arriva però l’episodio che complica i piani dei padroni di casa: l’estremo difensore rossoblù Poletto scivola in fase di rinvio lasciando campo libero a Recino e lo atterra poco fuori dall’area di rigore. Per il direttore di gara è chiara occasione da gol e scatta il cartellino rosso diretto. Tra i pali entra così Profeta, subito chiamato agli straordinari sulla conseguente punizione di Recino diretta all’incrocio. Nonostante l’uomo in meno, la Varesina non rinuncia a pungere e al 17′ sfiora il vantaggio con Pedone, che raccoglie un traversone dalla bandierina e costringe Maianti a un grande intervento. Il Crema sfrutta la superiorità numerica per alzare il baricentro e poco prima della mezz’ora passa: un’iniziativa di Recino crea scompiglio in area, Lucchini appoggia fuori per Tomella che calcia dal limite trovando l’angolo, nonostante il tentativo in tuffo di Profeta che riesce solo a sfiorare il pallone. Nel finale di frazione i rossoblù reggono l’urto sulle conclusioni acrobatiche di Tomella, bloccata da Profeta, e di Recino, che termina di poco a lato.

Secondo tempo

In avvio di ripresa gli ospiti provano a chiudere i conti con un colpo di testa alto di Recino su cross di Pessolani, ma con il passare dei minuti la Varesina cresce di intensità e guadagna metri. Al 16′ Tentoni inventa un bel filtrante in profondità per Opoola, che a tu per tu con Maianti si vede sbarrare la strada dall’uscita tempestiva del portiere cremino. Dalla parte opposta Profeta tiene a galla i suoi respingendo una potente conclusione dalla distanza di Recino, poi è ancora Tentoni alla mezz’ora a sfiorare il pari anticipando tutti su un cross rasoterra senza però trovare lo specchio. Nel momento di massimo sforzo delle fenici, il Crema ha due occasioni in ripartenza con Pessolani, ma prima il tiro a giro termina fuori e poi Profeta si supera ancora una volta respingendo con i piedi una rasoiata angolata. La resistenza e la tenacia della Varesina vengono premiate al 43′: Bianchetti pennella un cross al centro dell’area per Tentoni, la cui conclusione viene deviata da Davighi quel tanto che basta per spiazzare Maianti e fissare l’1-1. Nei minuti conclusivi c’è tempo solo per una punizione dalla distanza di Pagano che sorvola la traversa, prima del triplice fischio che sancisce un punto di grande carattere per la squadra di Venegono Superiore.

TABELLINO

VARESINA – CREMA 1-1 (0-1)

Marcatori: 29′ pt Tomella (C); 43′ st Tentoni (V)

Varesina (4-3-3): Poletto; Grieco, Tomas, Ramirez (33’ st Busto), Martinoia; Maspero, Pedone (25’ st Bianchetti), Tentoni; Franceschinis (44’ st Cioli), Grassi (15’ pt Profeta), Opoola. A disposizione: Bolis, Suarez, Ornaghi, Rizzolo, Ostuni. Allenatore: Angellotti

Crema: Maianti, Arpini, Davighi, Maccherini, Ogliari; Tunesi, Tomella (1’ st Serioli); Shiku (13’ st Vitellaro), Lucchini (24’ st Peli), Pessolani; Recino (24’ st Pagano). A disposizione: Finardi, Vailati, Braidich, Vecchierelli, Gallarati. Allenatore: Piccolo

Arbitro: Pasquale Caldarulo di Bari (Marco Serenellini di Ancona – Milton Valla di Pesaro)

Note – Spettaori: circa 200. Ammoniti: Tomella (C), Opoola (V), allenatore Piccolo (C). Espulsi: Poletto (V) al 15’ pt . Angoli: 5-3. Recupero 2’ + 5’

SERIE D GIRONE D – XIV GIORNATA

Arconatese – Cittadella Modena 0-0; Casatese Merate – Pontedera 3-3; Castellanzese – Pro Sesto 2-2; Correggese – Oltrepò 2-1; Pavia – Varese 0-0; Pistoiese – Lentigione 1-1; Pro Patria – Tropical Coriano 1-1; Sant’Angelo – Solbiatese 1-0; Varesina – Crema 1-1.

CLASSIFICA: Pistoiese 30; Lentigione 28; Casatese Merate, Pro Patria 26; Castellanzese 23; Sant’Angelo 22; Pro Sesto, Cittadella Modena, Crema 20, Solbiatese, Correggese 19; Pavia 18; Varese 16; Varesina 15; Tropical Coriano 10; Pontedera 9; Oltrepò 8; Arconatese 7.

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