Ternate festeggia la fine dell’autunno con il rock degli Empathy al Parco Berrini

Sabato 28 novembre la Pro Loco Ternate organizza una serata di musica e divertimento per celebrare il 25° anniversario della band

Una serata all’insegna della musica rock, del buon cibo e della voglia di stare insieme. Sabato 28 novembre il Parco Berrini di Ternate ospiterà la Festa di fine autunno, organizzata dalla Pro Loco Ternate per salutare la stagione con un appuntamento dedicato alla musica e alla convivialità.

Protagonisti della serata saranno gli Empathy, che saliranno sul palco per festeggiare un traguardo importante: 25 anni di musica. Un anniversario speciale che sarà celebrato con un concerto rock, pronto a coinvolgere il pubblico in una serata di energia e divertimento.

La festa prenderà il via già alle ore 19 con l’apertura dello stand gastronomico, un’occasione per cenare in compagnia e trascorrere qualche ora insieme prima dell’inizio dello spettacolo.

Alle 21.30 spazio alla musica dal vivo, con gli Empathy pronti ad animare il Parco Berrini e a celebrare il loro 25° anniversario insieme al pubblico.

L’appuntamento è al Parco Berrini, in via Roma a Ternate.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 333 2724539.