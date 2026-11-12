“The Madmen Coach” vince Glocal DOC 2026, a “Non sono il mio cancro” il Premio Agostini

È “The Madmen Coach” di Carlo Liberatore il miglior documentario della quarta edizione di Glocal DOC. Il Premio Agostini, dedicato ai cortometraggi documentari e ai reportage giornalistici, è stato invece assegnato a “Non sono il mio cancro” di Lorenzo Bariletti. Sono i due riconoscimenti principali annunciati giovedì 12 novembre al Cinema Nuovo di Varese, durante la serata conclusiva del festival organizzato da VareseWeb, editore di VareseNews. La cerimonia ha premiato anche Luca Ciriello per la miglior regia di “Noi stesse”, Alessandro Negrini per “La luna sott’acqua”, vincitore della menzione speciale dedicata all’ambiente, e “L’ultimo frate”, realizzato dagli studenti del Liceo Galilei di Napoli, che ha ottenuto una menzione speciale del Premio Agostini. La serata è proseguita con la proiezione speciale di Rino Gaetano – Sempre più blu, presentata dal regista Giorgio Verdelli.

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A presentare la cerimonia sono state Stefania Radman di VareseNews e Barbara Sorrentini di Radio Popolare, introdotte dal direttore artistico del festival Manuel Sgarella. Una serata che ha concluso cinque giorni di proiezioni tra il Cinema Nuovo e il MIV – Multisala Impero Varese, con incontri con gli autori, documentari in concorso e appuntamenti dedicati alle scuole.

Miglior documentario: “The Madmen Coach” di Carlo Liberatore

Il premio principale di Glocal DOC 2026 è andato a The Madmen Coach, diretto da Carlo Liberatore, che racconta una storia ambientata a Dakar, in Senegal. Il protagonista è Malick Bitèye, che dà vita a una squadra di calcio composta da persone con problemi di salute mentale. Attraverso gli allenamenti, le difficoltà quotidiane e il confronto con i pregiudizi, il gruppo intraprende un percorso che lo porterà fino in Italia per disputare una partita internazionale.

Il documentario affronta il tema della salute mentale senza ridurre i protagonisti alle loro difficoltà. Al centro ci sono il desiderio di giocare, la costruzione di relazioni e la possibilità di essere riconosciuti per le proprie capacità e aspirazioni, in un contesto nel quale lo stigma sociale si accompagna spesso alla povertà e alla carenza di servizi.

La giuria del festival, composta da rappresentanti di VareseNews, Glocal DOC, AIR3, Cortisonici, BA Film Festival, Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, Filmstudio 90 e MIV, con la partecipazione del giornalista Diego Pisati, ha assegnato il riconoscimento con questa motivazione integrale:

«Per aver raccontato con sensibilità e senza retorica una storia di umanità, solidarietà e inclusione, superando i pregiudizi legati alla salute mentale. Per aver mostrato come lo sport possa diventare uno strumento di dignità, relazione e riscatto, restituendo ai protagonisti il diritto di essere riconosciuti attraverso i propri sogni e non le proprie fragilità».

A ritirare il premio è stato lo stesso Carlo Liberatore, che ha ringraziato l’organizzazione e ha dedicato il riconoscimento ai protagonisti del film. Nel suo intervento ha ricordato anche la difficoltà di organizzare un festival cinematografico, esperienza che conosce personalmente per il proprio impegno in Abruzzo.

«Sono molto, molto felice di questo premio. Questo documentario è un documentario che cerca di puntare una luce su un tema molto importante, che è quello della salute mentale. Lo dedico ai ragazzi che sono protagonisti di questo documentario, che lottano ogni giorno contro lo stigma in Senegal».

Liberatore ha sottolineato come le difficoltà affrontate dai protagonisti non riguardino soltanto la salute mentale, ma siano aggravate dalle condizioni di povertà e dalla carenza di servizi. Ha ricordato soprattutto la forza incontrata nei ragazzi e l’importanza che la loro esperienza ha avuto anche per lui, ringraziando infine il gruppo creativo e produttivo che ha realizzato il documentario.

Un ringraziamento che ha riportato l’attenzione sulle persone raccontate nel film e sulla forza delle loro esperienze, già al centro dell’incontro con il pubblico durante la precedente proiezione al MIV.

Premio Agostini: vince “Non sono il mio cancro” di Lorenzo Bariletti

Il Premio Agostini, dedicato ai documentari brevi e ai reportage giornalistici, è stato assegnato a “Non sono il mio cancro” di Lorenzo Bariletti, un documentario indipendente ambientato all’Istituto Nazionale dei Tumori.

Il film racconta le esperienze di due pazienti che affrontano la malattia attraverso paure, difficoltà, momenti di ironia e ricerca di una propria normalità. Un racconto che non cerca il pietismo, ma restituisce complessità e identità a persone la cui vita non può essere definita soltanto da una diagnosi. Questa la motivazione integrale del premio: «Per aver raccontato la malattia attraverso uno sguardo autentico, lontano dagli stereotipi. Per aver dato voce alle paure, all’ironia e alla forza dei protagonisti, ricordandoci che dietro ogni diagnosi ci sono persone, storie e identità che nessuna malattia può cancellare».

Lorenzo Bariletti è salito sul palco per ritirare il riconoscimento e lo ha dedicato a una ragazza scomparsa, ricordandola con commozione. Un momento particolarmente intenso della cerimonia, seguito dalla proiezione del trailer del documentario. Il Premio Agostini porta il nome di Angelo Agostini, giornalista e formatore ricordato dal direttore di VareseNews Marco Giovannelli, intervenuto durante la cerimonia per ripercorrere la nascita del riconoscimento.

Giovannelli ha sottolineato il ruolo di Agostini nell’innovazione giornalistica e nella formazione delle nuove generazioni, ricordando il suo lavoro alla direzione della scuola di giornalismo di Milano e il rapporto costruito con VareseNews attraverso gli studenti che svolgevano stage e tirocini nella redazione.

Nato prima di Glocal DOC, il premio è stato successivamente inserito nel programma del festival del documentario. Una scelta che ne ha ampliato progressivamente la partecipazione: dalle poche decine di lavori delle prime edizioni si è arrivati a centinaia di candidature provenienti da territori differenti.

Miglior regia: Luca Ciriello premiato per “Noi stesse”

Il riconoscimento per la miglior regia è stato assegnato a Luca Ciriello per “Noi stesse”, il documentario nato da un laboratorio cinematografico partecipativo realizzato con un gruppo di studentesse dell’isola d’Ischia. Il premio è stato attribuito da AIR3 – Associazione Italiana Registi, in collaborazione con l’organizzazione di Glocal DOC, e consegnato da Giovanni Esposito, intervenuto sul palco per ricordare il rapporto costruito tra l’associazione e il festival nel corso delle quattro edizioni.

Il film racconta un’esperienza che cambia progressivamente direzione: partito come ricerca sulle figure femminili importanti nella storia di Ischia, diventa un racconto delle stesse ragazze che partecipano al laboratorio. Sono loro a chiedere di spostare l’attenzione sulle proprie vite, assumendo un ruolo attivo anche nella realizzazione del documentario.

Nella motivazione letta da Giovanni Esposito, la giuria ha valorizzato la capacità del regista di individuare soluzioni stilistiche adeguate alla sensibilità delle adolescenti, accompagnandole in un percorso che le ha trasformate da partecipanti a vere protagoniste del film. Il passaggio conclusivo della motivazione sottolinea: «Un’opera che testimonia la forza del cinema come esperienza di condivisione, partecipazione e creazione collettiva».

Nel ricevere il riconoscimento, Luca Ciriello ha voluto attribuirlo soprattutto alle ragazze, sottolineando come il documentario sia il risultato di un percorso condiviso, nel quale il regista ha progressivamente lasciato spazio alle protagoniste. «A un certo punto la chiave del film è stata quando le ragazze mi hanno detto: “Professore, basta, noi non vogliamo parlare più delle altre donne, ma vogliamo parlare di noi stesse”».

Per Ciriello, quella richiesta rappresenta l’essenza del cinema documentario partecipativo: consentire alle persone di raccontarsi, prendere la parola e contribuire alla costruzione delle proprie storie. Nel ricordare che le studentesse hanno partecipato anche alle riprese, il regista ha concluso: «Quindi un premio tutto loro. Io sono contento perché poi coordinare tutto non è stato facile, quindi insomma è una soddisfazione».

Il riconoscimento ha assunto un significato particolare anche perché Noi stesse era stato presentato proprio nella mattinata di giovedì 12 novembre, davanti a una sala piena di studenti, nell’ambito del programma DOC Scuole. Un incontro che aveva permesso al regista di spiegare come la telecamera possa diventare uno strumento di ascolto e di espressione per gli adolescenti.

Menzione speciale per l’ambiente a “La luna sott’acqua” di Alessandro Negrini

La menzione speciale dedicata all’ambiente è stata assegnata a “La luna sott’acqua” di Alessandro Negrini, un documentario che racconta la storia di Erto, il paese segnato dalla tragedia del Vajont e dalla successiva evacuazione dei suoi abitanti.

Attraverso un linguaggio che unisce documentario, memoria e immaginazione, il film ricostruisce la resistenza di una comunità che ha rifiutato di abbandonare definitivamente la propria terra, rivendicando il diritto di continuare a vivere nei luoghi ai quali appartiene.

A consegnare il riconoscimento è stato Luca Conte di ALFA, che ha letto la motivazione integrale: «Per aver raccontato il legame profondo tra una comunità e il proprio territorio, trasformando la memoria della tragedia del Vajont in una storia di resistenza e rinascita. Per aver mostrato come la difesa dell’ambiente sia anche difesa dell’identità, della dignità e del diritto delle persone a vivere nei propri luoghi».

Alessandro Negrini ha accolto il riconoscimento con un intervento che ha allargato la riflessione dal tema ambientale al rapporto tra i cittadini, lo Stato e la memoria delle tragedie. «Sono emozionato e volevo ringraziare voi. Viaggio tantissimo e scopro che luoghi, e Glocal è uno di questi, sono sì dei luoghi legatissimi al cinema, ma che hanno in qualche modo a che fare con l’oculistica. Perché in qualche modo aumentano le nostre diottrie, il nostro sguardo. E ci aiutano a vedere vicinissimo cose che ci permettono di vedere lontanissimo».

Il regista ha poi spiegato che la storia di Erto, pur essendo profondamente legata alla memoria della tragedia del Vajont, riguarda anche il presente e il rapporto di fiducia tra le istituzioni e le comunità. «Il momento esatto in cui si viene a spezzare il patto tra cittadini e lo Stato», ha affermato Negrini, individuando in questa frattura uno degli elementi più significativi della vicenda raccontata nel documentario.

La riflessione si è concentrata anche sulla capacità degli abitanti di riappropriarsi del proprio territorio, del rapporto con la natura e della propria identità. Un percorso che il regista ha sintetizzato ricordando ciò che l’esperienza di Erto gli ha insegnato: «Ho scoperto che in qualche modo è possibile riprendersi la natura, in qualche modo è possibile riprendersi questo sguardo». Per Negrini il territorio non è soltanto uno spazio geografico, ma il luogo in cui si costruiscono l’identità e la memoria collettiva. Il documentario racconta così una tragedia storica, ma anche la possibilità di ricostruire un rapporto con i luoghi e con la comunità.

Menzione speciale del Premio Agostini a “L’ultimo frate”

Un’ulteriore menzione speciale del Premio Agostini è stata attribuita a “L’ultimo frate”, il documentario realizzato dagli studenti del Liceo Galilei di Napoli con Renato Giugliano. Il film racconta la storia di Frate Antonio, ultimo religioso rimasto nel convento di Santa Maria Occorrevole a Piedimonte Matese. Un racconto che prende avvio dalla dimensione religiosa per affrontare anche la solitudine, la memoria e il rapporto tra generazioni.

Questa la motivazione integrale del riconoscimento: «Per l’impegno e la sensibilità dimostrati dagli studenti, che hanno scelto di mettersi in gioco attraverso l’ascolto e il confronto. Per aver saputo raccogliere e raccontare una storia con rispetto e attenzione, riconoscendo nel documentario uno strumento di memoria e di incontro tra generazioni».

Non potendo essere presenti a Varese, i ragazzi hanno inviato un videomessaggio nel quale hanno raccontato il lavoro svolto durante i quattro mesi di laboratorio, finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio di finzione e di un documentario. Nel loro saluto hanno ricordato la scelta di raccontare una figura che rischia di passare inosservata agli occhi delle generazioni più giovani, esprimendo la soddisfazione di vedere la storia arrivare fuori dal territorio in cui è stata realizzata. Per alcuni studenti, hanno spiegato, questa esperienza potrebbe rappresentare anche l’inizio di un percorso nel mondo del cinema.

Una quarta edizione con oltre 2.000 spettatori

La premiazione è stata anche l’occasione per tracciare un bilancio della quarta edizione di Glocal DOC, che ha registrato una crescita della partecipazione, in particolare da parte delle scuole. Nel corso del festival sono state organizzate 17 proiezioni, con oltre 2.000 spettatori complessivi. Il progetto DOC Scuole ha coinvolto circa 1.300 studenti in cinque mattinate, un risultato significativo per una manifestazione che propone il documentario come strumento di conoscenza, confronto e approfondimento della realtà.

Il direttore artistico Manuel Sgarella ha ringraziato le realtà che hanno contribuito alla realizzazione del festival, a partire dal Cinema Nuovo, gestito da Filmstudio 90 APS, e dal MIV – Multisala Impero Varese, che hanno ospitato le proiezioni. Tra i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella selezione dei documentari figurano inoltre Cortisonici, AIR3 – Associazione Italiana Registi, BA Film Festival e Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

La serata al Cinema Nuovo si è conclusa con la proiezione speciale di “Rino Gaetano – Sempre più blu”, preceduta da un incontro con il regista Giorgio Verdelli, intervistato da Barbara Sorrentini di Radio Popolare. Un appuntamento dedicato alla figura del cantautore, alla sua originalità e alla capacità delle sue canzoni di continuare a parlare anche alle nuove generazioni.

Con questa ultima proiezione si è chiusa la quarta edizione di Glocal DOC, confermando la vocazione del festival a raccontare, attraverso il cinema documentario, storie radicate nei territori ma capaci di affrontare questioni universali: dall’inclusione alla salute mentale, dalla memoria storica all’ambiente, fino al rapporto tra cinema, scuola e nuove generazioni.