Ci sono dischi che si sentono e dischi che ti ascoltano. Alcuni di questi sono particolari, perché sono loro a scegliere te. Brani che hanno il magico potere di portarti in un tempo passato, che si materializza in maniera incredibilmente chiara in mente, nota dopo nota.



Porta 3 Dischi è nato da questa idea, semplice e un po’ incosciente. Si invita un hockeista in radio, ma prima gli si chiede di portare tre brani, con il bastone da gioco che resta fuori dalla porta. Il primo disco racconta la giovinezza e la famiglia, il secondo una caduta ed il modo in cui ci si è rialzati, il terzo è la colonna sonora di un traguardo. Al centro c’è la vita, non lo sport. L’hockey entra nel discorso ma di sbieco, quasi chiedendo permesso, come un vecchio amico che arriva a cena quando il dolce è già in tavola.

Abbiamo cominciato con Capitan Andrea Vanetti, che ha aperto il microfono e il cuore con una sincerità che ha dato il tono a tutto quello che è venuto dopo. Poi sono arrivati Marcello Borghi e Michael Mazzacane, con storie incredibili. Poi la società ha preferito tenere a riposo i giocatori impegnati in una fase delicata della stagione, per non caricarli di altro stress. Facciamo finta di crederci pur avendo visto qualche Mastino su altri mezzi di informazione, di certo non condividiamo la scelta. Ma abbiamo deciso di andare avanti comunque, con chi la maglia giallonera l’ha indossata e se la porta ancora addosso, anche se oggi non la veste più, perché un Mastino… è per sempre. Così sono venuti a trovarci Edo Raimondi e Alex Bertin, svelandoci parti della loro personalità decisamente inedite.

Sono state puntate intense, a tratti vertiginose. Ragazzi che siamo abituati a vedere dalla balaustra, che mettono tutto sul ghiaccio e che esultano sotto la curva giallonera, si sono seduti davanti a un microfono e si sono raccontati. Abbiamo conosciuto padri e madri, partenze, nostalgie, notti difficili e mattine in cui tutto ricominciava. Con la colonna sonora delle loro vite abbiamo scoperto di loro lati che nessuna statistica sarà mai in grado di misurare.

Per l’ultima puntata della stagione (in onda su Radio Materia dalle 20 di martedì 24 novembre) serviva un capitano, e ne è arrivato uno speciale. Thomas Larkin è un ex Mastino che ha avuto l’onore e il peso di portare la “C” sul petto della Nazionale Italiana alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il capitano azzurro ai Giochi di casa: una frase che basterebbe da sola a riempire un’ora di trasmissione. Invece Thomas ha fatto quello che hanno fatto tutti i suoi compagni prima di lui. Ha lasciato il bastone fuori dalla porta, e ci ha raccontato, un disco alla volta, la sua incredibile vita, di cui non vi anticipiamo nulla.

È stata una chiacchierata intensa, di quelle in cui a un certo punto ti accorgi che in studio nessuno parla più e resta solo la musica. Per una trasmissione che chiude la sua prima stagione, forse non c’è complimento più bello.

Grazie a tutti i ragazzi che si sono seduti su quella sedia senza sapere bene cosa aspettarsi e se ne sono andati lasciandoci qualcosa. Grazie a Radio Materia, che ha creduto in un programma di hockey dove l’hockey sta in panchina. Grazie a chi ci ha ascoltato, il martedì sera o in podcast (qui sotto trovate il box con tutte le puntate), un disco dopo l’altro.

Il giradischi per ora si ferma. La puntina però è ancora alzata, in attesa del prossimo solco.