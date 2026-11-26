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Tre canzoni per raccontare una vita fatta di hockey, sacrifici, grandi traguardi e legami familiari che non si spezzano. Thomas Larkin, difensore della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, è stato l’ultimo ospite di Marco Gianatiempo nella prima stagione del podcast Porta tre dischi su Radio Materia. Un viaggio tra ricordi ed emozioni che parte dall’infanzia a Cocquio Trevisago, attraversa gli anni trascorsi negli Stati Uniti e arriva fino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, passando per il dolore della perdita della madre e per la nascita di un progetto dedicato ai giovani. Una storia che va oltre lo sport e che racconta come le esperienze più difficili possano diventare una spinta per andare avanti, senza dimenticare le proprie radici.

L’infanzia a Cocquio Trevisago e la scoperta dell’hockey a Varese

Il primo disco scelto da Larkin è un brano del 1998, che lo riporta agli anni dell’infanzia, trascorsi a Cocquio Trevisago insieme alla famiglia e ai fratelli. Sono i ricordi di un periodo spensierato, fatto di giochi, vita all’aria aperta e giornate in montagna, una passione trasmessa dai genitori che ancora oggi rappresenta una parte importante della sua vita.

Anche l’incontro con l’hockey avviene quasi per caso. Thomas frequenta un corso di nuoto al Palaghiaccio di Varese quando rimane affascinato dagli allenamenti dei giocatori sulla pista. Da lì nasce una passione destinata a trasformarsi in una carriera internazionale.

A soli 14 anni arriva una decisione che cambia tutto: lasciare l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti. Una scelta impegnativa per un adolescente, sostenuta e incoraggiata dai genitori, convinti che quell’esperienza potesse offrirgli maggiori opportunità sia sportive sia scolastiche.

Negli Stati Uniti Larkin trova un sistema che permette di conciliare gli studi con l’attività agonistica di alto livello. È l’inizio di un percorso che lo porterà a diventare uno dei giocatori italiani più conosciuti nel panorama internazionale dell’hockey.

Wish You Were Here, la perdita della madre e il significato del numero 27

Il secondo disco è Wish You Were Here dei Pink Floyd. Una scelta che porta il racconto verso il momento più doloroso della vita di Thomas Larkin. Nel 2009, quando ha appena 18 anni e si trova nel suo primo mese di università negli Stati Uniti, la madre muore in un incidente motociclistico.

La tragedia arriva pochi mesi dopo un risultato storico: Larkin è diventato il primo giocatore italiano selezionato al draft della NHL, la più importante lega professionistica di hockey nordamericana.

Wish You Were Here è una canzone che Thomas ascoltava insieme alla madre. Dopo la sua scomparsa assume un significato completamente diverso, diventando un modo per sentirla ancora vicina e custodirne il ricordo.

In quei giorni difficili è il padre a incoraggiarlo a tornare negli Stati Uniti e a continuare il percorso sportivo che aveva intrapreso. Una decisione che permette a Larkin di riprendere in mano la propria vita e di trasformare la passione per l’hockey anche in un modo per onorare la memoria della madre. A questo legame è associato anche il numero che lo accompagna sul ghiaccio: il 27. Non è una scelta casuale. Sua madre era nata il 27 ottobre ed è scomparsa il 27 settembre. Due date unite dallo stesso numero, che per Thomas è diventato un simbolo personale.

La storia di come sia arrivato a indossarlo con la Nazionale maggiore è particolarmente significativa. Fu infatti il padre, attraverso una telefonata riservata all’allenatore, a fare in modo che quel numero gli venisse assegnato. Da allora il 27 è molto più di un numero di maglia: è un ricordo che Thomas porta con sé ogni volta che scende sul ghiaccio.

Con te partirò, il sogno olimpico e il ritorno a Milano

Il terzo brano è Con te partirò di Andrea Bocelli, legato a uno dei momenti più importanti della carriera del difensore azzurro: le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Larkin racconta un episodio vissuto nello spogliatoio in Germania insieme al compagno di squadra Alex Trivellato. Quando i due scoprono che Bocelli avrebbe partecipato alla cerimonia inaugurale dei Giochi, decidono di ascoltare la canzone a tutto volume. Un momento di entusiasmo che anticipa un’esperienza dal significato profondo.

Per Larkin, infatti, partecipare alle Olimpiadi a 35 anni significa chiudere idealmente un cerchio. Dopo 21 anni trascorsi all’estero, dopo una carriera costruita lontano da casa e diversi infortuni che avevano rischiato di portarlo al ritiro, arriva la possibilità di giocare una competizione olimpica proprio in Italia. E non in un luogo qualunque.

Le partite alla Santa Giulia Arena di Milano lo riportano nella città in cui sua madre era nata e cresciuta. Un legame che rende l’esperienza olimpica ancora più emozionante e che unisce idealmente il bambino partito da Cocquio Trevisago, il ragazzo trasferitosi negli Stati Uniti e l’atleta capace di rappresentare l’Italia sul palcoscenico sportivo più importante.

Vivaio 27, il progetto per aiutare i bambini a giocare a hockey

Ma il racconto di Thomas Larkin non si ferma ai successi personali. Durante l’intervista a Porta tre dischi, il difensore presenta anche Vivaio 27, un progetto senza scopo di lucro nato con l’obiettivo di rendere l’hockey più accessibile ai bambini e alle famiglie.

Chi si avvicina a questo sport deve infatti affrontare spese importanti, a partire dall’acquisto dell’attrezzatura fino ai costi degli allenamenti e dell’attività agonistica. Ostacoli economici che possono impedire a molti giovani di coltivare una passione.

L’iniziativa punta proprio a ridurre queste difficoltà, sostenendo le famiglie lombarde e offrendo a più bambini la possibilità di entrare in pista. Anche in questo caso torna il numero 27, scelto come nome del progetto. Un modo per trasformare il ricordo della madre in qualcosa di concreto, capace di aiutare altre persone e guardare al futuro.

Dalle radici varesine alla Nazionale, una vita raccontata attraverso la musica

I tre brani scelti da Thomas Larkin restituiscono il ritratto di uno sportivo che ha costruito la propria carriera lontano da casa senza perdere il legame con il territorio in cui è cresciuto.

Dall’infanzia a Cocquio Trevisago alla scoperta dell’hockey a Varese, dalla partenza per gli Stati Uniti alla maglia azzurra, fino all’emozione delle Olimpiadi di Milano Cortina, ogni tappa della sua storia è accompagnata da persone e ricordi che hanno contribuito a definirne il percorso.

E proprio Vivaio 27 rappresenta forse il punto d’incontro tra tutte queste esperienze: un progetto che nasce dalla memoria, prende forma attraverso lo sport e prova a offrire ai più giovani le stesse opportunità che Larkin ha avuto grazie al sostegno della sua famiglia.

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