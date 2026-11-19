Marco Dell’Acqua vuole bene a Milano. Non è un sentimento di circostanza, né l’entusiasmo di chi si lascia conquistare dai grattacieli, dalle luci o dall’immagine di una metropoli che corre sempre più veloce. È un amore maturato nel tempo, attraverso sessant’anni di frequentazione, incontri, letture, scoperte e vicende personali. Un amore che non gli impedisce di vedere le contraddizioni della città, le sue ferite, le ingiustizie e le sconfitte. Anzi, è proprio da queste che nasce una parte importante del suo racconto.

In Milano, la fabbrica delle storie. Fatti, luoghi e personaggi di una città in continua trasformazione, pubblicato da Laurana Editore con la prefazione del fotografo Andrea Cherchi, Dell’Acqua compone un mosaico di sessanta racconti, tanti quanti sono gli anni del suo rapporto con Milano. Un viaggio che attraversa secoli, quartieri, monumenti e biografie per provare a rispondere a una domanda apparentemente semplice: che cosa rende Milano così diversa e, nello stesso tempo, così riconoscibile?

La risposta non è nei suoi simboli più celebri, dal Duomo alla Scala, e nemmeno nei nuovi grattacieli che ne hanno ridisegnato lo skyline. È piuttosto nella capacità della città di trasformarsi senza perdere completamente le tracce di ciò che è stata.

Una città che cambia senza smettere di raccontarsi

Il libro è organizzato intorno a sei parole: trasformazione, immaginazione, destino, insofferenza, libertà e fraternità. Non sono semplici categorie, ma altrettanti punti di osservazione attraverso i quali Dell’Acqua ricostruisce l’identità di una città che non è mai uguale al giorno precedente.

C’è l’Arco della Pace, nato per celebrare Napoleone, reinterpretato dagli austriaci e diventato infine un monumento all’indipendenza italiana e alla pace. C’è il Monte Stella, sorto dalle macerie dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Ci sono gli edifici industriali che hanno trovato nuove destinazioni e il tram Carrelli del 1928, che continua a percorrere Milano attraversando generazioni e trasformazioni.

Sono storie che mostrano come il cambiamento non coincida necessariamente con la cancellazione della memoria. Un tema particolarmente attuale in una Milano che negli ultimi decenni ha costruito una parte della propria immagine sulla rigenerazione urbana, ma che deve continuamente confrontarsi con il rischio di diventare una città sempre più esclusiva.

Dell’Acqua coglie questa contraddizione quando contrappone la Milano verticale delle archistar e degli appartamenti dai prezzi proibitivi a quella orizzontale di via Lincoln e via Balzaretti, con le case basse, i giardini e i colori che raccontano un’altra idea di bellezza urbana.

Le storie di chi ha perso e di chi ha trovato la libertà

Ma la Milano di Dell’Acqua non è soltanto quella delle grandi opere, dell’innovazione e dei successi. Lo si comprende già dalla dedica, rivolta anche a chi ha fallito senza averne colpa, a chi conosce la disperazione e soprattutto a chi non ce l’ha fatta.

È una scelta che dà al libro una dimensione civile. Accanto alle vicende di artisti, scrittori e protagonisti della vita pubblica, trovano spazio le vittime della violenza, gli errori della giustizia, i drammi collettivi e le persone comuni che hanno provato a cambiare il proprio destino.

Il racconto attraversa le vicende della Banda Cavallero, l’omicidio di Maurizio Gucci, la strage mafiosa di via Palestro. Ma si sofferma anche su storie di emancipazione, come quelle delle giovanissime sartine che scioperarono per ottenere migliori condizioni di lavoro, delle calciatrici del 1933 che sfidarono le convenzioni dell’epoca e di Lina Merlin, protagonista delle battaglie per i diritti.

Ne emerge una città in cui la libertà non è un valore astratto, ma il risultato di conflitti, sacrifici e scelte individuali.

Si può amare Milano anche detestandola

Tra le intuizioni più interessanti del libro c’è quella di dedicare un’intera sezione all’insofferenza. Perché Milano non è una città facile da amare. Può essere respingente, faticosa, contraddittoria. Può generare entusiasmo e, contemporaneamente, il desiderio di andarsene.

Dell’Acqua racconta anche questo rapporto difficile, chiamando in causa personaggi della letteratura e della cultura che hanno vissuto Milano con sentimenti contrastanti. Da Giacomo Leopardi a Luciano Bianciardi, da Hermann Hesse a Karl Marx, la città diventa uno spazio di attrazione e rifiuto.

È proprio questa disponibilità a raccontare anche gli sguardi meno benevoli a impedire che il libro si trasformi in un omaggio puramente celebrativo. E la letteratura è una presenza costante. Alberto Savinio, con Ascolto il tuo cuore, città, diventa un riferimento per il modo di osservare Milano attraverso i dettagli, la memoria e l’ironia. Leonardo Sciascia, con la vicenda di Caterina Medici, permette invece di interrogarsi sulla giustizia, sul potere e sulle sue distorsioni.

La città è così un luogo reale, fatto di strade e palazzi, ma anche uno spazio narrativo che cambia a seconda degli occhi di chi lo attraversa.

Quando la storia della città diventa una storia personale

La scelta più significativa di Dell’Acqua arriva però nell’ultima parte, dedicata alla fraternità. Dopo aver attraversato trasformazioni urbanistiche, vicende politiche, personaggi celebri e storie dimenticate, il racconto si avvicina progressivamente alla dimensione personale.

La fraternità si manifesta nella solidarietà, nelle relazioni tra persone, nella capacità di accogliere e aiutare. E trova il suo momento più intimo nella storia dell’amicizia dell’autore con l’ematologo che gli ha salvato la vita. È un passaggio che cambia anche il significato del libro.

Milano non è più soltanto la città che Dell’Acqua osserva, studia e racconta. È il luogo in cui ha costruito relazioni decisive, in cui ha attraversato momenti difficili e in cui ha trovato persone capaci di cambiare il corso della sua esistenza. In questo senso, la fraternità non è semplicemente l’ultimo dei sei temi: è forse quello che permette di comprendere tutti gli altri.

Un mosaico che invita a guardare Milano con occhi diversi

La struttura del libro consente di leggere le sessanta storie in successione oppure di scegliere liberamente un percorso, seguendo un personaggio, un luogo o un argomento. La ricchezza degli episodi è uno dei suoi punti di forza, anche se la varietà può talvolta prevalere su una visione storica complessiva.

Ma Dell’Acqua non cerca di scrivere una storia definitiva di Milano. Il suo è un racconto dichiaratamente personale, in cui la curiosità del giornalista incontra l’affetto di chi conosce la città da una vita. Ed è questo il risultato più interessante della lettura: scoprire che dietro un monumento, una strada o un edificio apparentemente anonimo possono nascondersi vicende capaci di cambiare il nostro modo di guardare un luogo.

La Milano che emerge da queste pagine non è una città perfetta. È una città che ha saputo reinventarsi, ma anche sbagliare, ferire, escludere e soffrire. E che, nonostante tutto, continua a produrre storie. Storie che aiutano a capire non soltanto Milano, ma anche le persone che la abitano e quelle che, come Marco Dell’Acqua, hanno scelto di volerle bene.

Marco Dell’Acqua torna a Materia

Il libro sarà anche l’occasione per ritrovare Marco Dell’Acqua a Materia, lo spazio libero di VareseNews a Castronno, dove l’autore era già stato protagonista di un incontro nel marzo 2026 per presentare Milano in tutti i sensi, il suo precedente volume.

In quell’occasione aveva spiegato il suo rapporto con la città attraverso un’espressione milanese: “Ti voeuri ben”, ti voglio bene. Un sentimento che ritorna anche in questo nuovo lavoro, nel quale la curiosità per i luoghi e i personaggi si accompagna a una riflessione più profonda sulla memoria, sulla libertà e sulle relazioni umane.

Il nuovo appuntamento a Materia, lunedì 23 alle ore 21, permetterà di ripercorrere alcune delle sessanta storie e di scoprire, insieme all’autore, una Milano che continua a trasformarsi senza smettere di sorprendere.