Ticinopass guarda a Como e Varese: “Le montagne sono un’opportunità per tutta l’Insubria”

«Un confine che oggi è sempre più teorico». È da questa considerazione di Luca Cereghetti, direttore di Ticinopass Sagl che prende forma il progetto di collaborazione turistica tra il Canton Ticino e le province di Como e Varese. L’obiettivo è avvicinare i residenti dell’area insubrica alle montagne ticinesi, attraverso abbonamenti e formule agevolate che permettano di frequentare gli impianti di risalita non soltanto durante la stagione sciistica, ma nell’arco di tutto l’anno.

L’iniziativa è stata presentata venerdì 13 novembre nella Sala Neoclassica della Provincia di Varese, alla presenza dei rappresentanti istituzionali dei tre territori.

«Crediamo che Ticinopass possa essere un buon complemento per l’attività turistica delle province di Como, Varese e del Canton Ticino – ha spiegato Cereghetti -. Vediamo un grosso potenziale nell’area insubrica. Per noi è una grande opportunità per far passare il concetto di Ticinopass come strumento per accedere alle montagne in modo più conveniente».

Dallo sci invernale alla montagna tutto l’anno

Una delle novità più significative riguarda la scelta di trasformare l’abbonamento tradizionalmente stagionale in una formula annuale, mantenendo lo stesso prezzo. Una decisione che risponde alla volontà di ampliare l’offerta turistica e superare un modello legato quasi esclusivamente allo sci e ai mesi invernali.

Sul settore degli impianti di risalita pesano infatti le difficoltà legate all’innevamento, con stagioni sempre meno prevedibili, e i costi di gestione delle infrastrutture. In questo scenario, allungare il periodo di utilizzo degli impianti e incentivare la frequentazione delle montagne anche durante l’estate rappresenta una strada per diversificare le attività e valorizzare il territorio.

L’obiettivo è quindi proporre la montagna ticinese come destinazione da vivere in tutte le stagioni, non soltanto per lo sci, ma anche per le escursioni, le attività all’aria aperta, lo sport e il tempo libero.

Una prospettiva che guarda con particolare interesse al bacino di potenziali visitatori delle province di Varese e Como, territori geograficamente vicini e già strettamente legati al Canton Ticino.

«Un grande potenziale per tutta l’area insubrica»

Il tema della collaborazione transfrontaliera è stato al centro della presentazione. Per Ticinopass, l’apertura ai residenti delle due province lombarde rappresenta un’opportunità per ampliare il pubblico e rafforzare i collegamenti turistici tra territori che condividono una storia e una geografia comuni.

Il confine amministrativo, nella visione illustrata da Cereghetti, non deve rappresentare un ostacolo alla possibilità di frequentare le montagne ticinesi. Al contrario, l’offerta punta a intercettare anche chi vive a pochi chilometri dalla Svizzera e cerca nuove opportunità per trascorrere una giornata o un fine settimana in montagna.

A illustrare gli obiettivi del progetto è stato anche Denis Vanbianchi, membro del consiglio di amministrazione di Ticinopass Sagl, che ha sottolineato la volontà di valorizzare le montagne e gli impianti di risalita ticinesi, creando nuove sinergie con Como e Varese e promuovendo esperienze legate alla natura, allo sport e al relax durante tutto l’anno.

Le formule: dall’abbonamento annuale alle giornate a metà prezzo

L’offerta presentata comprende diverse soluzioni, pensate sia per chi frequenta abitualmente la montagna sia per chi desidera scoprirla occasionalmente.

Accanto all’abbonamento Ticinopass annuale, proposto allo stesso costo del precedente abbonamento stagionale, è disponibile la formula Annual Light, rivolta in particolare a chi può frequentare gli impianti durante i giorni feriali.

La proposta Metà Prezzo consente invece di ottenere uno sconto del 50% sui biglietti giornalieri degli impianti aderenti.

Per chi vuole conoscere diversi comprensori senza sottoscrivere un abbonamento completo c’è Discovery 3×3, che permette di visitare tre impianti differenti nell’arco di tre giornate, con prezzi a partire da 49 franchi in prevendita.

Fino al 30 novembre sono inoltre previste agevolazioni legate alla prevendita, tra cui una carta giornaliera per adulti al costo di 23 franchi.

Le Province di Varese e Como: «Il confine diventi un’opportunità»

Alla presentazione sono intervenuti anche i rappresentanti delle due Province lombarde.

Matteo Marchesi, consigliere provinciale di Varese delegato alla Cultura e al Turismo, dopo aver portato i saluti del presidente Marco Magrini, ha evidenziato come il progetto rappresenti un esempio concreto di turismo transfrontaliero, in linea con l’impegno della Provincia a sviluppare strumenti e card capaci di offrire vantaggi su un territorio sempre più ampio.

Sulla stessa linea Francesco Cavadini, consigliere della Provincia di Como, intervenuto in rappresentanza del presidente Fiorenzo Bongiasca.

«Como, Varese e il Canton Ticino fanno parte della Regio Insubrica e condividono da tempo relazioni e collaborazioni importanti – ha dichiarato Cavadini -. Questa iniziativa è un modo concreto per rendere i nostri territori ancora più vicini e offrire nuove opportunità ai cittadini. Il confine non deve essere visto come un limite, ma come un’opportunità da valorizzare».

Il progetto guarda dunque a un turismo di prossimità che supera i confini nazionali e prova a dare una risposta anche alle trasformazioni del turismo montano: meno dipendenza dalla sola stagione sciistica, maggiore attenzione alle attività estive e la ricerca di un pubblico più ampio, a partire dai residenti dell’area insubrica.

Tutte le informazioni sugli abbonamenti, sulle tariffe e sulle agevolazioni sono disponibili sul sito www.ticinopass.ch.