Tifosi vecchi e nuovi a raccolta: la Uyba Volley riapre la campagna abbonamenti
La società biancorossa ha rilanciato il tesseramento stagionale per le partite casalinghe che si disputeranno al Biella Forum. Domenica 22 arriva Firenze
La Uyba Volley ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti (“Uyba Hungry”) per assistere alle partite interne della Laica Cioccolato che, come noto, si disputano al Biella Forum per l’indisponibilità del palasport di Busto Arsizio. Un modo per andare incontro (soprattutto) ai nuovi tifosi residenti nella città piemontese che si sono ritrovati all’inizio della stagione con una squadra di A1 femminile trapiantata in città.
La formula degli abbonamenti è quella “All Inclusive”, quella cioè che comprende tutte le partite di stagione regolare ancora da disputare e quelle di eventuali playoff. La qualificazione tra le migliori otto è infatti l’obiettivo delle Farfalle che attualmente sono decime in classifica con 8 punti ma che – va riconosciuto – hanno dovuto fare i conti con un calendario complicato oltre che con i problemi logistici ben noti.
Ovviamente il richiamo della società è anche verso i tifosi “storici” di Busto per i quali è disponibile per ogni partita il pullman-navetta gratuito per raggiungere Biella. I prezzi rivisitati (la Laica ha già disputato quattro incontri casalinghi) dipendono dal settore prescelto; sono previsti sconti per under 18 e under 12 mentre i bambini fino a 6 anni entreranno gratis. (foto G. Alemani/Volleybusto)
PARTERRE BLU – VERDE: 170 euro (U18: 135; U12: 85)
1° ANELLO RETTILINEO: 135 euro (U18: 115; U12: 67)
CURVA ADF: 129 euro (U18: 100; U12: 60)
Gli abbonamenti sono acquistabili online sul circuito Vivaticket (CLICCANDO QUI) e sono esclusivamente digitali, da stampare o mostrare sul proprio telefono/dispositivo all’ingresso dell’arena. Non è infatti prevista emissione di tessera fisica).
La squadra di Barbolini intanto ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo turno di campionato. Domenica 22 novembre alle 17, la Laica Cioccolato tornerà infatti sul taraflex dell’e-work Biella Forum per affrontare Il Bisonte Firenze in un’altra importante sfida di Serie A1.
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