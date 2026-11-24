Tigros cresce nel Milanese: a Cornaredo apre il 91esimo punto vendita
Taglio del nastro mercoledì 25 novembre per il nuovo supermercato di via Milano. Saranno 52 le persone in una superficie di vendita di 2.500 metri quadrati. Tra i servizi previsti anche spesa online, Drive e casse self service
Nuova apertura per Tigros nel Milanese. Domani, mercoledì 25 novembre la catena della grande distribuzione inaugurerà il supermercato di via Milano 27 a Cornaredo, portando così a 91 il numero complessivo dei punti vendita dell’insegna, di cui 74 in Lombardia.
Quella di Cornaredo rappresenta una nuova tappa del percorso dell’azienda attiva in 11 province tra Lombardia e Piemonte. Nel nuovo supermercato lavorano 52 persone, mentre la superficie di vendita si estende per circa 2.500 metri quadrati. A disposizione dei clienti anche un parcheggio da 284 posti auto e un’area giochi.
All’interno trovano spazio sei reparti dedicati ai prodotti freschi, dall’ortofrutta alla gastronomia, dalla macelleria alla pescheria, oltre a pane, focacce, pizze e prodotti di pasticceria realizzati nel laboratorio aziendale di Cassano Magnago. L’assortimento comprende oltre 3.700 prodotti a marchio Tigros.
Il nuovo punto vendita offrirà inoltre i principali servizi già presenti nella rete della catena, dalle casse self service alla spesa online con consegna a domicilio tramite Tigros @Casa. Dal 2 dicembre sarà attivo anche il servizio Tigros Drive per il ritiro della spesa ordinata sul web.
Tra le caratteristiche della struttura figurano la classe energetica A4, impianti ad alta efficienza energetica e sistemi per l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Sono inoltre previste colonnine per la ricarica delle auto elettriche.
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