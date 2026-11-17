Sono trascorse le due settimane che, al momento del trasferimento, erano state indicate come durata orientativa degli interventi alla scuola primaria “Enrico Fermi” di Bobbiate. Le famiglie dei circa 130 alunni, spostati dal 3 novembre alla primaria “Morandi”, dicono di non avere ancora notizie ufficiali su quando i bambini potranno rientrare. Della questione si occupa ora anche la politica, con una nuova interrogazione della Lega.

Lo striscione e la lettera dei genitori



A farsi sentire è un gruppo di genitori dell’istituto comprensivo Varese 5 Dante Alighieri con una lettera e con uno striscione affisso fuori dalla scuola di Bobbiate. Il messaggio, in rima, si rivolge a Topolino: gli chiede di fare pulizia e quindi di andarsene, perché fare tornare i bambini tornare in classe. Un gesto pacifico e simbolico per l’esasperazione per una situazione definita ormai insostenibile.

Due settimane, nessuna comunicazione

Al momento dello spostamento, infatti, era stato indicato un periodo orientativo di circa due settimane per completare gli interventi. Ora quel termine è arrivato ma – sostengono i gentiori -né la dirigenza scolastica né l’Amministrazione comunale hanno fornito comunicazioni ufficiali o aggiornamenti puntuali sullo stato dei lavori di disinfestazione e risanamento. Non ci sarebbe nulla nemmeno sui tempi del rientro a Bobbiate. Le uniche indicazioni operative ricevute sono arrivate in modo indiretto dal servizio di trasporto scolastico.

L’interrogazione della Lega



Sul fronte politico, il consigliere comunale della Lega, Stefano Angei, ha depositato una nuova interrogazione, la seconda sulla vicenda, rivolta al sindaco e agli assessori competenti. Nel testo ricorda che il plesso è stato chiuso temporaneamente e che dal 3 novembre le lezioni si svolgono alla “Morandi”, con ricadute sull’organizzazione di famiglie, docenti e personale. Nell’interrogazione Angei chiede se la previsione delle due settimane sia ancora attendibile e, in caso contrario, quali circostanze abbiano fatto cambiare il cronoprogramma degli interventi.

Le domande sono quattordici. Riguardano la data di riapertura, gli interventi già fatti e quelli ancora da completare, compresi eventuali problemi manutentivi o strutturali che possano aver favorito l’ingresso dei roditori. Poi i sopralluoghi successivi e il loro esito, le condizioni da soddisfare prima del rientro e chi deve verificarle. L’interrogazione chiede anche se e quando il Comune abbia informato formalmente la dirigenza di eventuali slittamenti. E ancora quali misure siano state adottate alla “Morandi” per trasporto, mensa e continuità didattica, se esista un piano alternativo in caso di ulteriore proroga e quali controlli sono previsti dopo la riapertura. Angei chiede infine che il Consiglio comunale riceva cronoprogramma aggiornato, atti di incarico, relazioni e esiti delle verifiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

Come si è arrivati alla chiusura



Le prime segnalazioni dell’associazione genitori risalgono a metà settembre, con sacchetti di spazzatura rosicchiati. Il 29 settembre è stato trovato il primo topo morto nell’edificio, tra mensa e palestra. Il 12 ottobre ne è stato rinvenuto un altro in giardino, il 13 sono stati trovati escrementi nei bagni delle bambine. Il 22 ottobre due topi vivi sono comparsi in sala mensa circa un’ora prima del pranzo. Le famiglie avevano scritto a Comune, Ats, Nas e Regione. L’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio aveva spiegato che erano stati compiuti tutti i passaggi formali e che le trappole erano state posizionate.

Nella settimana successiva i controlli congiunti dell’Ats Insubria hanno confermato la presenza diffusa di topi ed escrementi in tutti gli ambienti di via Daverio. L’Ats ha disposto prima la chiusura della mensa, poi lo stop a tutte le attività didattiche. Il 29 ottobre il sindaco Davide Galimberti ha illustrato ai rappresentanti dell’associazione genitori il piano per il trasferimento delle sette classi alla Morandi di via Lazzaro Papi, con un bus navetta gratuito da piazza Bossi, per un periodo stimato di almeno due settimane.