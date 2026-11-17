Il vino varesino torna protagonista a Induno Olona. Domenica 22 novembre, dalle 11 alle 19, la Sala Bergamaschi di piazza Giovanni XXIII ospiterà l’undicesima edizione della Rassegna del Vino Varesino, l’appuntamento promosso dal 2004 da Slow Food Varese con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura.

Nata per valorizzare la viticoltura locale secondo la filosofia del vino “buono, pulito e giusto” e dove al centro c’è il lavoro della cantina, il rispetto del paesaggio e il rapporto diretto con la terra più che il punteggio delle singole bottiglie, la manifestazione quest’anno allarga i propri confini. Accanto alle etichette della provincia di Varese, infatti, faranno il loro debutto anche quattro realtà vitivinicole provenienti da fuori territorio ma accomunate dagli stessi principi produttivi e inserite nella guida Slow Wine.

A rappresentare la produzione varesina saranno sei aziende che negli ultimi decenni hanno segnato la rinascita del settore in provincia. A partire da due cantine tra i pionieri dei Ronchi Varesini IGT: Cascina Ronchetto di Morazzone, realtà a conduzione familiare fondata nel 2001 da Fabio e dedicata principalmente a Merlot e Chardonnay, e Cascina Piano di Angera, nata nel 2003 con l’obiettivo di recuperare i vitigni autoctoni e storici del territorio.

In sala ci sarà spazio anche per le esperienze più recenti e legate alla sostenibilità ambientale. Saranno presenti la Cantina Torrerossa di Travedona-Monate, piccola realtà artigianale avviata nel 2011 che punta sui vini naturali e sui vitigni resistenti Piwi per ridurre al minimo i trattamenti in vigna, ed Emotion Green Wine di Casciago, fondata nel 2015 con un approccio a basso impatto chimico su uve Chardonnay, Kerner, Pinot Nero e Syrah. Completano la squadra locale Ca’ dell’Orsa di Viggiù, che festeggia proprio in occasione della rassegna i suoi primi dieci anni di attività nella produzione di spumanti metodo classico da uve Chardonnay, Pinot Bianco e Meunier, e l’azienda familiare I due filari di Gavirate, attiva dal 2020 tra Travedona e la frazione gaviratese di Ca’ dei Monti con nuove interpretazioni di vitigni classici.

La novità di questa undicesima edizione, curata da Fabio Ponti e Rolando Saccucci, è l’apertura ad altre quattro cantine selezionate fuori provincia. Dal Piemonte arriveranno la Cantina Rinaldi Riccardo di Suno, nel Novarese, fondata da Alfonso Rinaldi e oggi guidata dal figlio Riccardo tra vigneti di Erbaluce e passione per il rock metal, e le Cantine del Castello Conti di Maggiora, dove dagli anni Sessanta la famiglia – oggi con le sorelle Conti – custodisce la tradizione dei rossi a base Nebbiolo come Boca, Spanna e Origini.

Sempre dal territorio piemontese, ma dalla Valle Antrona nel Verbano-Cusio-Ossola, arriverà la storia di viticoltura eroica della Cantina Vigne di Pietra di Borgomezzavalle: nella frazione di Viganella, il paese celebre per lo specchio che riflette il sole in inverno, Emilio Luraghi, architetto originario di San Vittore Olona, vinifica esclusivamente le uve del suo vigneto di Pinot Nero impiantato nel 2005, oggi dedicato alle basi spumante dopo anni di produzione in rosso. A chiudere il quadro degli ospiti sarà infine la Lombardia dell’Oltrepò Pavese con Vini Buscaglia di Rovescala, azienda in cui il vignaiolo Andrea Buscaglia vinifica in purezza e in versione ferma Pinot nero, Nebbiolo, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonnay con l’obiettivo dichiarato di «fare vini che riescano a comunicare il territorio».

Per partecipare alle degustazioni è previsto l’acquisto di un biglietto comprensivo di carnet per gli assaggi e di un piatto degustazione.