Dal valzer al tango, dalle danze latinoamericane al freestyle, per sostenere un progetto che attraverso lo sport promuove l’inclusione e offre alle persone con disabilità la possibilità di intraprendere un percorso agonistico. Dopo un anno di pausa torna a Varese il Gran Ballo di Natale, in programma domenica 29 novembre, dalle 15 alle 17, nel Salone delle Feste di Palazzo Estense. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Green Event APS in collaborazione con Art Dance ASD, con il patrocinio del Comune di Varese e di UISP.

L’appuntamento è stato presentato alla presenza dell’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari, della presidente di Green Event Gabriella Cameli, di Barbara Bossi e Carlo Pozzoni della scuola Art Dance, della vicepresidente di UISP Varese Eliana Maccari, degli insegnanti e di alcuni degli atleti protagonisti del progetto. «Lo scorso anno il Gran Ballo di Natale non è stato organizzato. Quest’anno abbiamo preso il testimone come Green Event per riprendere l’organizzazione della manifestazione – ha spiegato Gabriella Cameli, presidente dell’associazione –. Ringraziamo il Comune di Varese, che ci supporta in ogni nostra iniziativa».

DALLE PRIME LEZIONI ALLE COMPETIZIONI INTERNAZIONALI

La raccolta fondi sarà destinata a “Scarpette nel Cuore”, progetto avviato nel 2017 e che il prossimo anno festeggerà dieci anni di attività. «Il progetto dà la possibilità ai ragazzi con disabilità di iniziare a ballare fino ad arrivare a fare competizioni a livello nazionale e internazionale», ha spiegato Barbara Bossi della scuola Art Dance. Tra gli atleti presenti alla conferenza stampa figurano campioni italiani in carica e un finalista ai campionati europei di danze freestyle.

L’obiettivo è quello di offrire agli atleti non soltanto un’occasione di socializzazione, ma anche un percorso sportivo attraverso il quale misurarsi con traguardi sempre nuovi, partecipando alle competizioni della FIDESM, Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali. «Un conto è dire “andiamo a ballare”, un conto è avere una parte agonistica e arrivare ad avere un obiettivo su cui lavorare. Questo premia la costanza e la forza dei ragazzi», ha sottolineato Cameli.

LE STORIE DI CRISTINA E FABIO

A raccontare il valore del progetto sono stati direttamente i ballerini coinvolti. Cristina Brites, atleta di Green Event, ha iniziato a ballare nel 2023, realizzando un desiderio che coltivava fin dall’infanzia. «È stato un po’ un salto nel buio, senza sapere esattamente quale sarebbe stato il risultato, se sarebbe stato possibile. Ho trovato insegnanti e ballerini disposti a prendermi per mano e portarmi in pista. Mi hanno aperto un mondo che guardavo da fuori da una vita».

In tre anni di attività, grazie all’impegno e alla preparazione con gli insegnanti, Cristina ha partecipato a competizioni nazionali, conquistando primi e secondi posti. «È stata un’esperienza bellissima che mi auguro di continuare andando sempre avanti, con la speranza di un giorno poter arrivare anche io a livello internazionale».

Una possibilità che Fabio Antonio Campagnolo, anche lui atleta di Green Event e del progetto “Scarpette nel Cuore”, ha già avuto modo di vivere, confrontandosi con ballerini di altri Paesi e partecipando a competizioni in Slovacchia e a Oristano. Un confronto che gli ha permesso di conoscere anche le diverse attrezzature utilizzate dagli atleti a livello internazionale: «Atleti molto più forti, competenti, carrozzine più agili, più veloci e diverse da quelle che usiamo noi in Italia».

Fabio ha voluto ringraziare gli insegnanti e l’associazione che lo accompagnano nel suo percorso sportivo: «Soprattutto ringrazio Scarpette nel Cuore, perché senza di loro tutto questo non si potrebbe fare».

UNA RACCOLTA FONDI PER SOSTENERE GLI ATLETI

Il Gran Ballo di Natale nasce anche dalla necessità di sostenere economicamente il percorso agonistico dei ballerini. Le trasferte, la partecipazione alle competizioni e l’acquisto di attrezzature specifiche, come le carrozzine da danza sportiva, comportano infatti costi significativi. «Tutto questo ci serve innanzitutto per far conoscere il progetto, ma anche per avere le risorse economiche per poterlo portare avanti», ha spiegato Cameli, annunciando per il 2027 diverse iniziative dedicate al decimo anniversario di “Scarpette nel Cuore”.

A sottolineare il valore sociale dello sport è stata anche Eliana Maccari, vicepresidente di UISP Varese, che ha ricordato il motto nazionale dell’associazione, “Sport per tutti, nessuno escluso”. «UISP interviene con tantissimi progetti, sia a livello nazionale sia a livello locale, per intercettare tutte le aree a rischio di esclusione sociale e di marginalità. Crediamo che lo sport sia un buon veicolo per rimettersi in gioco da tantissimi punti di vista».

A seguire la preparazione degli atleti, insieme a Barbara Bossi e Carlo Pozzoni della scuola Art Dance, ci sono Roberta Manganaro, tecnico di danza sportiva che cura le danze latinoamericane e il freestyle del progetto “Scarpette nel Cuore”, e Corrado Acetti, che si occupa delle danze standard.

IL PROGRAMMA DEL “GRAN BALLO”

Durante il pomeriggio si esibiranno i ballerini delle scuole Art Dance ASD e Art Dance Academy. Il programma si aprirà con le danze standard, dal valzer lento al tango e al valzer viennese, per proseguire con un valzer viennese di gruppo, esibizioni di freestyle, danze latinoamericane e Latin Style. Non mancheranno le esibizioni in costume, che contribuiranno a ricreare le atmosfere settecentesche di Palazzo Estense.

«Il salone di ballo di Francesco III d’Este troverà una degna rappresentazione anche in costume», ha sottolineato l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari, ricordando come l’iniziativa rappresenti anche un’occasione per rievocare i fasti settecenteschi del palazzo.