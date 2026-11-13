Torna sabato 14 novembre la Colletta Alimentare: un gesto concreto di solidarietà nei supermercati del Varesotto
Sabato 14 novembre 2026 si rinnova l’appuntamento nazionale promosso dalla Fondazione Banco Alimentare. Anche in provincia di Varese migliaia di volontari saranno presenti davanti ai punti vendita aderenti per raccogliere generi di prima necessità destinati alle persone in difficoltà
Un gesto semplice, quotidiano, che si trasforma in un aiuto concreto per migliaia di famiglie in stato di bisogno. Domani, sabato 14 novembre 2026, torna in tutta Italia — e capillarmente anche nei supermercati della provincia di Varese — la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa simbolo promossa dalla Fondazione Banco Alimentare.
Per l’intera giornata, fuori dai punti vendita che aderiscono all’iniziativa, i cittadini incontreranno i volontari riconoscibili dalle tradizionali pettorine, pronti a distribuire i sacchetti per la spesa solidale e a raccogliere i prodotti donati alle casse.
Come funziona e cosa donare Il meccanismo è immediato: durante la propria spesa abituale, è possibile acquistare alcuni alimenti a lunga conservazione e consegnarli ai volontari all’uscita. Tra i prodotti più richiesti ci sono olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno e carne in scatola, alimenti per l’infanzia e altri generi di prima necessità non deperibili. Tutto il cibo raccolto sul territorio viene poi smistato e distribuito alle strutture caritative locali (mense per i poveri, case-famiglia, banchi di solidarietà) che assistono quotidianamente chi vive in condizioni di fragilità economica e sociale.
Una storia iniziata nel 1997 Nata in Italia nel 1997 su intuizione della Fondazione Banco Alimentare — a sua volta fondata nel 1989 con la missione di recuperare le eccedenze della filiera agroalimentare per redistribuirle a chi ne ha bisogno — la Colletta Alimentare è diventata negli anni uno degli appuntamenti di volontariato più partecipati del Paese.
Quello che era partito come un esperimento di sensibilizzazione si è trasformato nel tempo in una grande mobilitazione collettiva che attraversa l’intera penisola da Nord a Sud. In quasi trent’anni di storia, l’iniziativa ha coinvolto milioni di donatori, decine di migliaia di volontari appartenenti a diverse associazioni e migliaia di punti vendita della grande distribuzione, dimostrando come la lotta allo spreco e alla povertà alimentare passi soprattutto dalla responsabilità condivisa delle comunità locali.
Come trovare i supermercati aderenti Anche nel Varesotto la rete della solidarietà è pronta a mobilitarsi da Saronno a Luino, passando per Busto Arsizio, Gallarate, Varese e i centri più piccoli. Per conoscere l’elenco completo e aggiornato di tutti i punti vendita della provincia che partecipano alla Colletta Alimentare di domani, è possibile consultare la mappa e il motore di ricerca dedicato sul sito ufficiale dell’iniziativa.
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