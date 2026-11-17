Teste rasate e tatuaggi, giacche scure e martelli incrociati: ad alcuni occhi attenti non è sfuggita la presenza degli estremisti neonazisi “hammerskin” nella zona tra Malpensa e Legnano, sabato sera. Targhe da Germania e Austria, ma anche dalla Francia e dall’Est Europa viste in zona Legnano e Castellanza, ad esempio. Mentre un altro folto gruppo è comparso a Ferno, il paese proprio a fianco dell’aeroporto di Milano Malpensa.

Nello scorso weekend era circolato un annuncio di una doppia giornata del mondo Hammerskins, organizzazione internazionale della galassia neonazista e suprematista bianca, nata negli Stati Uniti, in Texas, alla fine degli anni Ottanta, e man mano radicatasi in Europa.

L’annuncio, che era stato reso pubblico da una denuncia politica a inizio ottobre, parlava di un primo momento alla “Skinhouse” di Bollate (uno dei punti di riferimento nel Nord Milano) e poi un concerto in località tenuta segreta, ma non distante. Una tecnica collaudata: il luogo esatto arriva all’ultimo, per evitare contestazioni o passi indietro dei gestori di locali o discoteca.

Il simbolo degli Hammerskins – i martelli incrociati, a volte sopra a una ruota dentata – sono comparsi appunto sabato sera nella zona, come testimonia anche la foto sopra. Il movimento di auto avrebbe puntato su una discoteca di Legnano, città dove peraltro ha una sede anche Lealtà e Azione, formazione dell’ultradestra nata da persone che in parte erano in area Hammerskins ma che si è sviluppata con una sua forma specifica, dimostrandosi in grado di dialogare con la politica della destra istituzionale.

Va ricordato che la zona dell’Alto Milanese, tra il Sempione e Malpensa, era stata scelta lo scorso anno per un grande concerto skin, ospitato in una tensostruttura della Pro Loco di Lonate Pozzolo (i cui gestori si erano detti successivamente raggirati e ignari della tipologia di raduno). La notizia aveva allora fatto rumore soprattutto perché l’affluenza al concerto era stata accuratamente analizzata sul posto dagli attivisti di un portale antifascista tedesco, che aveva documentato la presenza di molti militanti stranieri protagonisti di fatti violenti, fino al tentato omicidio.

Alcuni di loro, essendo in zona, avrebbero dormito proprio in zona Malpensa. Del resto conoscono già il territorio.