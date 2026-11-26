Tornano le Settimane Bianche 2027 ad Aprica per le scuole primarie di Busto Arsizio
Previste riduzioni in base all'Isee rispetto alla quota massima di 337 euro a settimana e una spesa presunta di 18.000 euro a carico del Comune per sostenere le famiglie meno abbienti
Torneranno anche nel 2027 le Settimane Bianche dedicate agli alunni delle scuole primarie di Busto Arsizio. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore Reguzzoni, ha approvato l’organizzazione dei soggiorni invernali rivolti ai bambini residenti in città o iscritti alle elementari del territorio.
Date e sede dei soggiorni sulla neve
I turni si svolgeranno indicativamente tra il 17 gennaio e il 27 febbraio 2027. La meta scelta è la Residenza di Aprica, struttura che ospiterà le settimane sulla neve per gli studenti.
L’iniziativa è pensata per offrire ai più piccoli un’esperienza educativa, sportiva e di condivisione lontano dalle aule, accompagnati anche dai docenti.
Tariffe agevolate e sostegno del Comune
Per le famiglie è stata fissata una quota massima settimanale di 337 euro, ma sono previste riduzioni legate all’indicatore Isee così da rendere il percorso più accessibile.
Per favorire la partecipazione anche ai bambini dei nuclei familiari meno abbienti, il Comune coprirà la differenza tra quanto versato dalle famiglie e il costo intero del soggiorno, mettendo in preventivo una spesa presunta di 18.000 euro. È inoltre confermata la gratuità del soggiorno per gli insegnanti accompagnatori.
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