Domenica 22 novembre al Museo del Tessile di Busto Arsizio arriva ESports & Games, una giornata interamente dedicata ai videogiochi tra esperienze interattive, tornei e talk e tante attività. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale nella persona dell’Assessore al Marketing Matteo Sabba, sostenuta dal Distretto del Commercio e organizzata da Blind Owls ASD, un’associazione sportiva tout court incentrata sui videogiochi competitivi nata proprio a Busto.

Tra le tante attività spicca l’area dedicata Grand Theft Auto 6, il videogioco più atteso dell’anno e probabilmente del decennio. Il 19 novembre, infatti, GTA6 sarà reso disponibile in tutto il mondo per gli appassionati di videogiochi che aspettano dal 2013, quando uscì l’ultimo capitolo della saga. «Un’occasione per provarlo- spiega il bustocco Giacomo d’Andrea, presidente di Blind Owls – e per farlo insieme, confrontarsi rispetto alle alte aspettative che ha generato e magari decidere se acquistarlo oppure no. In generale l’evento è pensato per far incontrare le persone, farle uscire dalla propria cameretta e condividere la passione per i mondi virtuali».

Oltre a GTA6, la giornata ha un ricco programma che si svilupperà dalle 10 del mattino fino alle 7 di sera, tra talk con ospiti (tra cui il creatore Dadobax, alle 14:00), tornei di EA SPORTS FC 27 (ci si iscrive in loco e inizia alle 15:00) e quiz a tema videoludico (la mattina), senza dimenticare la possibilità di bere e mangiare.

«Se quest’estate abbiamo puntato sulla musica per coinvolgere i giovani – dice Sabba – con questo evento tentiamo di fare lo stesso per una fascia che viene un po’ tagliata fuori da tutti gli altri eventi natalizi. Che poi, lo dico da ex giocatore, non è detto che il mondo dei videogiochi non interessi ai 40/50enni. Siamo felici di aver creato questa sinergia tra una giovane associazione e gli sponsor che rendono possibile l’evento, continuiamo sul solco di fare rete per crescere tutti insieme».

È un’occasione anche per conoscere anche Blind Owls, una vera e propria associazione sportiva riconosciuta, che fa della divulgazione del videogioco la sua missione, con un focus su quelli competitivi come Rainbow Sex Siege. «Facciamo allenamenti, abbiamo un mental coach – racconta il gorlese Alessandro Piovesan – siamo a tutti gli effetti come una squadra sportiva. Ci siamo conosciuti online e poi nel 2024 abbiamo creato l’associazione, di cui oggi fanno parte una ventina di membri come staff e altrettanti come pro players. Il nostro obiettivo è proprio questo, far credere ai ragazzi che c’è un futuro, anche economico, nel giocare ai videogiochi. Questo fa ridere le vecchie generazioni, ma in realtà il business dei videogiochi è in continua espansione e gli investimenti son equiparabili a quelli di grandi manifestazioni sportive. Spesso in Italia viene sottovalutato questo mondo, e per questo siamo contentissimi che l’amministrazione ci abbia dato spazio».

Il programma