Da Varese Design Week a Varese Design Weekend. Ma con molta qualità in più: “La più alta di sempre”, in un ambiente che da solo parla di creatività, storia, visione e innovazione.

Il 28 e 29 novembre, a Comerio, nell’ex sede della Ignis, si terrà la manifestazione varesina dedicata al design in tutte le sue accezioni. Il tema di quest’anno è il confine, con il titolo latineggiante “Liminal”: il limite tra design e arte, tra design e artigianato, tra passato, presente e futuro.

A spiegarlo è Nicoletta Romano, presidente dell’associazione Wareseable, che con Silvana Barbato, vicepresidente, porta avanti l’evento fondato dieci anni fa insieme a Silvia Giacometti e Laura Sangiorgi. «Varese ha una qualità e una creatività enormi, ma facciamo ancora fatica a fare rete: ognuno lavora per conto suo, e questo ci impedisce di far valere ciò che abbiamo».

Le esposizioni

Tra le mostre c’è “Ingranaggi di carta”, dedicata ai disegni di progetto del Fondo Ignis: bozzetti a china degli anni Settanta per gli elettrodomestici dell’azienda, accanto alle riviste dell’epoca e a una sezione digitale in cui l’intelligenza artificiale ricava un modello 3D dal segno tracciato sul lucido. Un’altra esposizione ripercorre gli elettrodomestici che hanno cambiato la quotidianità degli italiani. Tra le installazioni ci sono il lounge outdoor di Roda, “Cocoon” di Falegnameria Mele e “Sulle foglie del tempo” di Henrique Rivello, con le ninfee che escono dalle tele e invadono gli spazi. Presente anche Il Nodo Cooperazione Internazionale con i gioielli de “La Bottega dell’Arte”, scuola di artigianato per giovani cambogiani.

I momenti di confronto

Sabato 28, alle 17, la tavola rotonda “Il confine tra design e artigianato” con i designer Silvana Barbato, Cristian Visentin, Carlo Blumer, Simone Riva e Fiorenzo Bernasconi. Domenica 29 si parte alle 10 con il talk sulla robotica per il benessere con Ignazio Catania di FMK Group. Alle 11.30 la designer varesina Fabiola Rizzuti presenta la collezione Origo per Bertone Design Group. Alle 15 “La mano come prolungamento del pensiero”, con Carlo Rampazzi e il ceramista Antonio Fullin Mollica, erede delle porcellane di Capodimonte. Alle 16.30 chiude un dialogo su Enzo Mari con Martinelli.

Per i bambini

Sabato alle 15 Elisabetta Dami presenta Geronimo Stilton “in live”, con tanto di topo giornalista. Ci sarà anche uno spazio dedicato ai più piccoli, con oggetti legati alla robotica: «Il robot può spaventare, ma aiuta».

Info pratiche

La manifestazione si svolge sabato 28 e domenica 29 novembre dalle 10.30 alle 19 a Opera Village, in via G. Borghi 27 a Comerio. Il biglietto costa 3 euro. Gli eventi si tengono nello spazio espositivo di Opera Village, all’interno dell’ex Ignis, mentre le installazioni sono distribuite tra interno ed esterno.

Il futuro dell’ex Ignis

A raccontare come cambia la sede è Angelo Maineri, vicepresidente della Fondazione Sacconaghi-Borghi, proprietaria dell’area. Il progetto nasce da un’idea di ampliamento della RSA: «Abbiamo acquisito l’ex area Whirlpool per scardinare il vecchio paradigma della casa di riposo e farla diventare una realtà con una capacità attrattiva».

Intorno alla RSA sono nate, e nasceranno, diverse realtà. Già avviato il polo creativo nelle ex residenze degli atleti di Giovanni Borghi, frequentato da musicisti, architetti, designer e pittori. «L’interesse è molto alto e l’età è molto bassa», dice Maineri, che respinge i luoghi comuni sui giovani: «Hanno voglia di fare e sono molto seri». C’è poi il nucleo della biblioteca, con il fondo della libreria Croci (circa 40mila titoli, oggi circa 60mila) e l’idea di un “archivio degli archivi” per salvare patrimoni documentali a rischio, con docenti di Unimi e Uninsubria. In arrivo il coworking, appena arriverà la fibra, mentre sono già presenti startup su intelligenza artificiale e robotica e associazioni attente alla fragilità.

Il futuro prevede l’asilo, per ricostruire il legame tra nonni e nipoti, un ristorante nell’ex mensa pensata per 800 persone, un grande auditorium («in provincia non ne abbiamo più»), una nuova RSA con cohousing e un’area sportiva.

E la Design Week? «Mi piacerebbe che diventasse la sua sede fissa».