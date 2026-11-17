Il fine settimana di Olgiate Olona si prepara ad animarsi con appuntamenti dedicati al divertimento, alle famiglie e alla creatività.

Tra venerdì 20 e domenica 22 novembre il calendario cittadino propone una serata di cabaret all’Area 101, un laboratorio di origami organizzato dalla biblioteca e, soprattutto, l’apertura del Funtastic! Christmas Park, che inaugurerà la stagione natalizia con attrazioni e spettacoli.

Venerdì 20 novembre, “Risate in Valle Olona”

Si comincia venerdì 20 novembre alle 21 al Teatro Area 101, in via Bellotti 22, con lo spettacolo “Risate in Valle Olona”.

Sul palco si alterneranno Pablo Scarpelli, Max Pieriboni, Claudio Batta e Flavio Oreglio, per una serata dedicata alla comicità e al cabaret firmata Cabaret Comic Lab.

L’appuntamento rientra nel ricco calendario culturale di novembre di Olgiate Olona, che nelle settimane precedenti ha già proposto incontri, iniziative solidali e serate dedicate alla musica e ai libri. I biglietti sono disponibili attraverso Vivaticket.

Sabato 21 novembre, in biblioteca si scopre l’arte dell’origami

Sabato pomeriggio spazio invece ai bambini.

La Biblioteca comunale di Olgiate Olona propone dalle 15 alle 16 il laboratorio “Costruiamo insieme: dalla carta all’origami”, rivolto ai bambini dai 7 ai 10 anni.

Un semplice foglio di carta diventerà il punto di partenza per creare animali, fiori e altre figure, attraverso un’attività pensata per unire fantasia, manualità e gioco.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione contattando la biblioteca al numero 0331 641560 oppure scrivendo a biblioteca@comune.olgiateolona.va.it.

Per l’occasione la biblioteca sarà regolarmente aperta anche nella giornata di sabato 21 novembre: l’apertura mensile del sabato, inizialmente prevista per il 28 novembre, è stata infatti anticipata di una settimana.

Dal 21 novembre apre il Funtastic! Christmas Park

L’appuntamento più lungo del fine settimana è quello con il Funtastic! Christmas Park, che aprirà le porte sabato 21 novembre negli spazi di Idea Village, in via San Francesco d’Assisi 19/21.

Il grande villaggio natalizio accompagnerà Olgiate Olona fino al 10 gennaio 2027, con aperture nei fine settimana fino al 20 dicembre e successivamente tutti i giorni durante il periodo delle feste.

Il programma prevede pista di pattinaggio sul ghiaccio, giostre e attrazioni, spettacoli dal vivo, mascotte, animazione e aree ristoro. Tra le attrazioni annunciate anche la slitta volante di Babbo Natale e la possibilità per i bambini di incontrarlo e consegnargli personalmente la propria letterina.

Il parco aprirà sabato 21 novembre alle 10 e resterà uno dei principali appuntamenti del fine settimana anche nella giornata di domenica 22. L’accesso è a pagamento e i biglietti sono acquistabili attraverso i canali ufficiali del Christmas Park.

Un weekend, dunque, che accompagna Olgiate Olona verso il periodo natalizio senza rinunciare alle altre anime del calendario cittadino: teatro e comicità per gli adulti, creatività per i più piccoli e una nuova proposta dedicata alle famiglie.