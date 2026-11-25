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Nei plessi di via Comerio e via Maino dell’istituto comprensivo “Ezio Crespi” di Busto Arsizio i ragazzi della secondaria di primo grado hanno messo insieme sensibilità e manualità per dire “NO” alla violenza sulle donne.

Guidati dagli insegnanti Michela Caimi e Roberta Borgonovo, docente di lettere, si sono fermati a riflettere sul rispetto, su cosa significhi davvero la parola AMORE e su qual è il suo contrario. Da quel dialogo sono nate le frasi, in tutte le lingue che raccontano la multiculturalità degli studenti, che fanno da sfondo alle scarpe rosse, dipinte su una vecchia lavagna e su pannelli a fisarmonica; amore non fa paura, non calpesta e non zittisce. Un lavoro curato che parla alla scuola e al territorio, trasformando un impegno civico in immagini; il segno grafico incontra la parola per trasformare un tema importante in un’immagine che resta in memoria di ragazzi e adulti.