Mulini, boschi, campagne, paesi e scorci che raccontano un territorio. A Galliate Lombardo il Varesotto diventa protagonista di una mostra che mette in dialogo alcuni dei suoi artisti più rappresentativi, offrendo uno sguardo sulla storia e sull’identità della provincia attraverso dipinti e sculture.

Sabato 28 e domenica 29 novembre la sala consiliare del Comune ospiterà Tra terra e materia. Opere di grandi artisti del Varesotto, esposizione curata da Mattia Giamberi e aperta gratuitamente al pubblico.

Il percorso raccoglie lavori di autori che hanno lasciato un segno importante nella storia artistica locale, da Innocente Salvini a Oreste Albertini, da Domenico De Bernardi ad Antonio Piatti, accanto ad altri artisti meno conosciuti ma profondamente legati ai luoghi e alle comunità della provincia.

La mostra sarà visitabile sabato 28 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, mentre domenica 29 novembre l’apertura sarà continuata dalle 9 alle 19. L’ingresso è libero.