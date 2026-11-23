Sabato 28 novembre una passeggiata alla ricerca del passaggio di animali: penne, gusci d’uova, aculei di riccio, scheletri e impronte per imparare insieme ad allenare lo spirito d’osservazione

Ricerca attiva delle tracce di animali e segni di presenza. Col termine ‘tracce’ si indicano erroneamente solo le impronte, mentre scopriremo che non di sole tracce vive l’esploratore! Sono svariati e variegati i segni di presenza che possono essere nascosti nel sottobosco.

Penne, gusci d’uova, aculei di riccio, scheletri e impronte per imparare insieme ad allenare lo spirito d’osservazione: una caratteristica imprescindibile per ogni esploratore che si rispetti.