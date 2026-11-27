Tradate accende il Natale: sabato festa ad Abbiate Guazzone tra presepe, musica e cioccolata calda
Sabato 28 novembre dalle 17 in piazza Unità d'Italia l'inaugurazione del presepe, l'accensione dell'albero e le proiezioni dei lavori degli alunni dell'IC Galilei
Sabato 28 novembre in piazza Unità d’Italia, ad Abbiate Guazzone, partono le iniziative del Natale tradatese. La piazza si vestirà a festa con un appuntamento dedicato all’inizio delle celebrazioni natalizie, tra musica, luci, presepe e iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccoli.
L’appuntamento è alle 17 con “Accendiamo il Natale”, iniziativa organizzata dal Comune di Tradate che riunirà diverse realtà del territorio per un pomeriggio di festa e condivisione.
Il momento centrale sarà l’inaugurazione, con benedizione, del presepe realizzato dall’associazione Amici dell’Asilo di Abbiate. Ad accompagnare il pomeriggio ci sarà anche l’intrattenimento musicale del Corpo Musicale Santa Cecilia di Abbiate Guazzone, mentre uno dei momenti più attesi sarà l’accensione dell’albero di Natale, che darà ufficialmente il via all’atmosfera delle feste in città.
Spazio anche alla creatività dei più piccoli con la proiezione delle tele natalizie realizzate dagli alunni delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo Galilei. Un modo per valorizzare il lavoro dei bambini e rendere anche le scuole protagoniste delle iniziative natalizie cittadine.
A completare il pomeriggio ci sarà una merenda con cioccolata calda e tè, preparata dal Gruppo Alpini di Abbiate Guazzone.
Un appuntamento che mette insieme associazioni, scuole e realtà del territorio per condividere l’inizio del periodo natalizio e trasformare piazza Unità d’Italia in un luogo di incontro e di festa.
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