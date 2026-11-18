Non fermarsi alle parole, ma coinvolgere la città in un percorso di sensibilizzazione che attraversi luoghi pubblici, negozi e momenti di incontro. Tradate rinnova il proprio impegno contro la violenza sulle donne con un calendario di iniziative che fino al 4 dicembre, porterà in diversi punti della città installazioni, appuntamenti culturali e occasioni di riflessione.

Il programma, promosso dall’Amministrazione comunale e realizzato dall’associazione Donna Oggi di Tradate con la partecipazione dell’associazione Quelle delle Ceppine, coinvolge anche gli esercizi commerciali che hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione.

Nei giorni scorsi installazioni a tema sono state collocate in diversi punti della città insieme alle simboliche scarpe rosse nelle vetrine dei negozi aderenti, simbolo ormai riconoscibile della lotta alla violenza di genere e invito a non abbassare l’attenzione su un fenomeno che continua a richiedere consapevolezza e responsabilità collettiva.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 21 novembre alle 15.30, nella sala eufonica della Biblioteca Frera, con un cineforum a tema.

Il momento centrale delle iniziative sarà mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Alle 20 il ritrovo è fissato in piazza Mazzini, davanti al Palazzo municipale, da dove partiranno la commemorazione e il corteo diretto alla Biblioteca Frera. Alle 20.30, negli spazi della biblioteca, è previsto un incontro con l’autore F. De Paolo, che presenterà la professoressa Rita Guarini.

Il calendario proseguirà venerdì 4 dicembre alle 17 a Villa Truffini, al primo piano, con un concerto del gruppo musicale De Terra. La serata vedrà anche la partecipazione dell’associazione Anemos.