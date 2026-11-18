Tradate dice no alla violenza sulle donne: un calendario di iniziative fino al 4 dicembre
Installazioni in città, scarpe rosse nelle vetrine dei negozi, un corteo, film, un incontro letterario e un concerto per sensibilizzare sul tema della violenza di genere con l'associazione Donna Oggi
Non fermarsi alle parole, ma coinvolgere la città in un percorso di sensibilizzazione che attraversi luoghi pubblici, negozi e momenti di incontro. Tradate rinnova il proprio impegno contro la violenza sulle donne con un calendario di iniziative che fino al 4 dicembre, porterà in diversi punti della città installazioni, appuntamenti culturali e occasioni di riflessione.
Il programma, promosso dall’Amministrazione comunale e realizzato dall’associazione Donna Oggi di Tradate con la partecipazione dell’associazione Quelle delle Ceppine, coinvolge anche gli esercizi commerciali che hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione.
Nei giorni scorsi installazioni a tema sono state collocate in diversi punti della città insieme alle simboliche scarpe rosse nelle vetrine dei negozi aderenti, simbolo ormai riconoscibile della lotta alla violenza di genere e invito a non abbassare l’attenzione su un fenomeno che continua a richiedere consapevolezza e responsabilità collettiva.
Il prossimo appuntamento è in programma sabato 21 novembre alle 15.30, nella sala eufonica della Biblioteca Frera, con un cineforum a tema.
Il momento centrale delle iniziative sarà mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Alle 20 il ritrovo è fissato in piazza Mazzini, davanti al Palazzo municipale, da dove partiranno la commemorazione e il corteo diretto alla Biblioteca Frera. Alle 20.30, negli spazi della biblioteca, è previsto un incontro con l’autore F. De Paolo, che presenterà la professoressa Rita Guarini.
Il calendario proseguirà venerdì 4 dicembre alle 17 a Villa Truffini, al primo piano, con un concerto del gruppo musicale De Terra. La serata vedrà anche la partecipazione dell’associazione Anemos.
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