Tragico incidente stradale nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre a Sonvico, nel Luganese, dove una ragazza di 17 anni ha perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiava è finita in una scarpata.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, l’incidente si è verificato poco prima della mezzanotte del 20 novembre lungo Strada della Castellanza. Alla guida del veicolo si trovava un 18enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese. A bordo viaggiavano anche altri tre giovani: un 18enne seduto sul sedile anteriore e due 17enni, un ragazzo e una ragazza, sui sedili posteriori. Tutti erano cittadini svizzeri domiciliati nel Luganese.

Per cause che dovranno essere accertate dall’inchiesta, nei pressi di un tornante l’automobile è uscita dalla carreggiata, precipitando in una scarpata e terminando la propria corsa dopo una settantina di metri.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, i pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano e della Rega.

Nonostante le manovre di rianimazione, per la 17enne non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Gli altri tre occupanti dell’auto sono stati trasportati in ambulanza in ospedale. Secondo le prime valutazioni mediche, hanno riportato ferite non gravi.

È stato inoltre richiesto l’intervento del Care Team per fornire sostegno psicologico.