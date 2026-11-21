Tragico incidente nel Luganese: auto finisce in una scarpata, muore una ragazza di 17 anni
La vettura, con a bordo quattro giovani, è uscita di strada nei pressi di un tornante, terminando la propria corsa dopo una settantina di metri. Gli altri tre occupanti sono rimasti feriti in modo non grave
Tragico incidente stradale nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre a Sonvico, nel Luganese, dove una ragazza di 17 anni ha perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiava è finita in una scarpata.
Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, l’incidente si è verificato poco prima della mezzanotte del 20 novembre lungo Strada della Castellanza. Alla guida del veicolo si trovava un 18enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese. A bordo viaggiavano anche altri tre giovani: un 18enne seduto sul sedile anteriore e due 17enni, un ragazzo e una ragazza, sui sedili posteriori. Tutti erano cittadini svizzeri domiciliati nel Luganese.
Per cause che dovranno essere accertate dall’inchiesta, nei pressi di un tornante l’automobile è uscita dalla carreggiata, precipitando in una scarpata e terminando la propria corsa dopo una settantina di metri.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, i pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano e della Rega.
Nonostante le manovre di rianimazione, per la 17enne non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.
Gli altri tre occupanti dell’auto sono stati trasportati in ambulanza in ospedale. Secondo le prime valutazioni mediche, hanno riportato ferite non gravi.
È stato inoltre richiesto l’intervento del Care Team per fornire sostegno psicologico.
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