Sei consiglieri comunali di minoranza di Cassano Magnago, appartenenti a quattro diversi gruppi politici, hanno presentato un esposto alla Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia per chiedere una verifica sugli aspetti economici e contabili dell’accordo transattivo tra il Comune e S.I.ECO. S.r.l., approvato dal Consiglio comunale lo scorso 29 settembre. Al centro dell’iniziativa ci sono i rilievi del Collegio dei Revisori dei conti, che aveva espresso parere non favorevole sull’operazione.

A sottoscrivere l’esposto sono Stefania Passiu (Cassano Futura), prima firmataria e promotrice dell’iniziativa, Tommaso Police e Gemma Tagliabue (Lista Police), Osvaldo Coghi e Oliva (Forza Italia) e Massimo Temporiti (Lega).

Una scelta che riunisce esponenti politici che, durante la discussione in Consiglio comunale, avevano assunto posizioni differenti sull’accordo, ma che ora condividono la richiesta di un approfondimento indipendente sulla gestione delle risorse pubbliche.

L’accordo con S.I.ECO. e i dubbi dei Revisori dei conti

La transazione approvata dal Consiglio comunale prevede il riconoscimento a S.I.ECO. di 514mila euro oltre IVA per chiudere le pendenze economiche tra le parti e, contemporaneamente, la liquidazione al Comune di 280mila euro per la partecipazione societaria.

Un’operazione sulla quale il Collegio dei Revisori dei conti aveva espresso parere non favorevole, sollevando interrogativi sulla convenienza economica complessiva dell’accordo e sulla documentazione disponibile a sostegno della decisione. Sono proprio questi rilievi ad aver spinto i sei consiglieri a rivolgersi alla magistratura contabile.

Nell’esposto vengono sottoposti all’attenzione della Corte dei conti diversi aspetti dell’operazione: le differenze tra le valutazioni delle quote societarie effettuate in momenti differenti, la ricostruzione dei costi legali e tecnici sostenuti, i rischi economici legati alla possibile prosecuzione dei contenziosi e le motivazioni che hanno portato all’approvazione della transazione nonostante il parere dei Revisori.

Dall’astensione al voto contrario: le diverse posizioni in Consiglio comunale

L’iniziativa comune non cancella le differenze emerse durante la seduta consiliare del 29 settembre. Tommaso Police e Gemma Tagliabue, della Lista Police, così come Osvaldo Coghi e Oliva, di Forza Italia, avevano scelto di astenersi. Stefania Passiu, di Cassano Futura, aveva invece votato contro l’accordo, mentre Massimo Temporiti, della Lega, aveva abbandonato l’aula in segno di protesta, senza partecipare alla votazione.

Posizioni diverse che, secondo i firmatari, non impediscono di condividere l’esigenza di una verifica sulla correttezza economico-contabile della transazione.

I consiglieri: «Non vogliamo anticipare giudizi, ma chiedere chiarezza»

In una dichiarazione congiunta, i sei consiglieri spiegano le ragioni della loro iniziativa. «Le nostre posizioni politiche sull’accordo non sono state identiche e ciascuno di noi mantiene le valutazioni espresse in Consiglio comunale. Ciò che ci accomuna è la convinzione che i rilievi formulati dal Collegio dei Revisori meritino un approfondimento rigoroso e indipendente – spiegano i sei consiglieri di minoranza –. La decisione di sottoscrivere insieme questo esposto dimostra che, pur appartenendo a formazioni politiche differenti, i consiglieri di minoranza possono trovare una posizione comune nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo». I firmatari sottolineano inoltre che l’iniziativa non vuole attribuire responsabilità prima che siano svolte le eventuali verifiche.

«Non si tratta di anticipare giudizi o attribuire responsabilità, ma di chiedere che venga verificata la correttezza economico-contabile di un’operazione che coinvolge risorse pubbliche. Riconosciamo che la definizione di un contenzioso possa rappresentare una scelta utile per un’Amministrazione. Proprio per questo riteniamo necessario che la convenienza complessiva dell’accordo sia adeguatamente documentata e motivata».

Il documento si conclude con un richiamo alla responsabilità istituzionale: «La nostra iniziativa comune non cancella le differenze politiche, ma esprime una responsabilità istituzionale condivisa nei confronti della città».

Ora la valutazione spetta alla Corte dei conti

I consiglieri precisano che la presentazione dell’esposto non significa che sia stato accertato un danno erariale, né comporta automaticamente l’apertura di un procedimento. Spetterà alla Procura regionale della Corte dei conti valutare gli elementi trasmessi e stabilire se vi siano i presupposti per ulteriori approfondimenti. L’obiettivo dichiarato dai sei esponenti della minoranza è ottenere chiarezza sulla convenienza economica dell’accordo e sulla correttezza delle procedure seguite, nell’interesse del Comune e dei cittadini di Cassano Magnago.