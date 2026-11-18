Trasporti e pendolari, venerdì 20 novembre raccolta firme davanti alla stazione
PiùGallarate insieme ad Azione, Italia Viva e +Europa promuove la legge regionale di iniziativa popolare per riformare il servizio ferroviario. Ampia adesione di forze politiche e comitati: "Una prima occasione concreta per costruire convergenze bene della città"
Dare voce a chi ogni giorno vive sulla propria pelle i disagi del trasporto ferroviario e, allo stesso tempo, aprire un cantiere civico basato sui problemi reali dei cittadini. Con questo duplice obiettivo la Lista Civica “+Gallarate”, insieme ad Azione, Italia Viva e +Europa, organizza per venerdì 20 novembre, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, davanti alla stazione ferroviaria di Gallarate, un banchetto di raccolta firme a sostegno della proposta di legge regionale di iniziativa popolare “Disposizioni per la qualità del servizio ferroviario regionale, la trasparenza dei dati e l’apertura del mercato alla concorrenza a tutela dell’utenza, nonché modifiche alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6″.
L’iniziativa registra fin da subito una partecipazione ampia e trasversale, raccogliendo l’adesione del Partito Democratico, dei Giovani Democratici del Gallaratese, di Europa Verde e di due realtà da sempre in prima linea nella tutela dell’utenza: il Comitato “Pendolari Gallarate-Milano” e il Comitato “Viaggiatori TPL Nodo di Saronno”.
«Gallarate rappresenta uno snodo ferroviario strategico per l’intera provincia, ma troppo spesso chi viaggiaper lavoro o studio si scontra con un servizio inadeguato. I numeri fotografano un’emergenza quotidiana: secondo i dati 2025, in Lombardia si contano 40.000 corse cancellate, 350 treni con disservizi ogni giorno e una corsa su cinque che salta. Una situazione insostenibile, soprattutto se si considera che Regione Lombardia versa a Trenord un corrispettivo pubblico di oltre 500 milioni di euro all’anno».
La proposta di legge (consultabile integralmente a questo link) punta a cambiare radicalmente l’attuale sistema attraverso cinque interventi strutturali:
● Trasparenza totale: dati pubblici, accessibili e consultabili su ritardi, soppressioni, affollamento e qualità fino al dettaglio della singola corsa, incluse le eventuali penali applicate tra Regione e
Trenord.
● Controlli indipendenti: verifica della qualità affidata a un soggetto terzo tramite gara pubblica, superando l’attuale conflitto di interessi che vede Regione Lombardia (azionista al 50% di Trenord
tramite FNM) nel doppio ruolo di controllore e controllato.
● Rimborsi automatici agli abbonati: stop alle procedure complesse che hanno fatto crollare gli indennizzi erogati da 5,7 milioni a circa 100 mila euro; serve un meccanismo semplice e automatico.
● Coinvolgimento dei pendolari: istituzione di un tavolo permanente con i rappresentanti dei viaggiatori e dei consumatori per monitorare il servizio e proporre soluzioni.
● Apertura alla concorrenza: avvio di gare pilota su una quota limitata del servizio per stimolare efficienza, qualità e copertura anche nelle tratte e nelle fasce orarie oggi penalizzate.
«Portare questa raccolta firme davanti alla stazione di Gallarate, nell’orario di rientro dei pendolari, significa stare fisicamente accanto a chi subisce ogni giorno ritardi, cancellazioni e stress» dichiarano dalla Lista Civica “+Gallarate”. «Ma questa mobilitazione ha per noi anche un profondo valore politico e cittadino: rappresenta la prima occasione concreta per ritrovarsi, dialogare e costruire convergenze comuni su temi che riguardano direttamente la qualità della vita dei gallaratesi. Quando si lavora per il bene della città e per i diritti dei cittadini, le differenze lasciano spazio alla responsabilità e all’azione condivisa».
L’invito rivolto a tutti i pendolari, agli studenti e ai cittadini di Gallarate è di fermarsi al presidio venerdì 20 novembre tra le 17.30 e le 19.30 muniti di un documento d’identità valido per sottoscrivere la proposta di legge.
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