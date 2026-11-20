Trasporto pubblico locale, Astuti: “Allarme per i conti delle aziende, Regione prenda in mano la situazione”
Il consigliere regionale del Pd: "La Giunta deve assumersi le proprie responsabilità e trovare le risorse necessarie prima che siano i cittadini a pagare il prezzo di questa inerzia"
Da gennaio il trasporto pubblico locale lombardo rischia di subire riduzioni delle corse e interruzioni dei servizi, compreso il trasporto scolastico. A lanciare l’allarme sono le aziende del settore e le loro associazioni di rappresentanza, alle prese con una grave emergenza economico-finanziaria. Una situazione che per i consiglieri regionali del gruppo PD richiede un intervento immediato della Regione e per questo hanno richiesto un’audizione urgente in commissione Trasporti con tutte le parti coinvolte.
“La Giunta lombarda deve prendere in mano la situazione e intervenire già nella discussione sul bilancio regionale – esorta Samuele Astuti –. Non possiamo aspettare che i problemi si traducano in tagli ai servizi per pendolari e studenti”.
“A pesare – spiega Astuti – sono soprattutto i costi energetici e dei carburanti, tornati a livelli insostenibili, con rincari del gasolio che da primavera hanno superato il 25% e forti aumenti anche per metano ed energia elettrica, senza contare i maggiori oneri per la carenza di autisti e per i rinnovi contrattuali che il Governo non ha ancora coperto adeguatamente. Eppure, nella discussione di bilancio che abbiamo di fronte, le risorse regionali appostate per il trasporto pubblico locale risultano addirittura leggermente inferiori rispetto all’anno precedente. È una scelta sbagliata che ignora la realtà”.
“A questo – sottolinea il consigliere dem – si aggiunge l’incertezza sul futuro finanziamento del settore: dal 2027 il Fondo nazionale trasporti sarà sostituito da un nuovo meccanismo di compartecipazione fiscale, senza garanzie sui tempi e sulle risorse effettivamente disponibili”.
“Non è accettabile che la Regione continui a scaricare problemi e responsabilità sulle Agenzie del trasporto pubblico locale, che non hanno risorse proprie per affrontare una crisi di questa portata. La Giunta deve assumersi le proprie responsabilità e trovare le risorse necessarie prima che siano i cittadini a pagare il prezzo di questa inerzia” conclude Astuti.
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