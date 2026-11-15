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Gallarate/Malpensa

Travolto e ucciso sul Sempione a Casorate, forse a Casorate sarà sepolto

L'uomo travolto sulla Statale alle prime luci di mercoledì 11 novembre era in Italia solo. Proseguono le indagini per ricostruire l'episodio

incidente omicidio Casorate

Viveva solo, dopo la fine di una relazione. Non aveva nessun parente, né una residenza e forse la sua tomba sarà proprio a Casorate Sempione, in quel paese dove – per caso – ha trovato la morte, travolto sulla statale all’alba di mercoledì 11 novembre.

In Procura a Busto Arsizio continuano le indagini sull’episodio in cui S., cittadino peruviano di 36 anni, ha perso la vita. Per ora si procede per omicidio stradale, un reato colposo: chi l’ha travolto non avrebbe avuto intenzione di farlo. I rilievi sono stati accurati e le indagini sono diventate più approfondite quando si è scoperto che l’uomo che ha travolto S. lo conosceva e lo aveva frequentato fino a poche ore prima.

S. era in Italia da tempo: aveva un permesso di soggiorno, che era scaduto. Per questo «non aveva residenza, viveva da un amico ma senza residenza anagrafica» dice il sindaco di Casorate Sempione Dimitri Cassani. Che oggi sta gestendo un aspetto pratico immediato: la sepoltura della vittima. «Potrebbe avere due sorelle in Perù. Ma se nessuno si fa vivo, la competenza sarebbe di Casorate». Le norme di polizia mortuaria del 1990 e del 2000 prevedono infatti che l’indigente senza residenza venga sepolto a cura del Comune dove muore.
«Abbiamo contattato la comunità peruviana a Varese con mail e messaggi social, lo faremo anche con il consolato a Milano» spiega ancora Cassani.

Sul fronte delle indagini, l’uomo sottoposto a fermo dalla Procura è accusato di omicidio stradale: un reato colposo (nell’ipotesi dunque che non ci fosse intenzionalità), ma che prevede il fermo o l’arresto. Il conducente dell’auto ha ammesso di conoscere la vittima e che venivano entrambi da una festa in abitazione: il 36enne se ne sarebbe andato per motivi non ben chiariti, con l’intenzione però di andare a bere altrove. Il conducente invece avrebbe lasciato la festa a Somma Lombardo per accompagnare amici a Gallarate, dunque sulla direttrice del Sempione, dove poi la vittima è stata travolta.

 

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Pubblicato il 15 Novembre 2026
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