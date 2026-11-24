DesTEENazioni: basterebbe il nome per raccontare un progetto che vuole mettere al centro delle sue azioni le aspirazioni dei giovani di Busto Arsizio. L’Amministrazione Comunale lo ha presentato oggi, martedì 24 novembre, alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli, degli assessorati coinvolti e persone del Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello. C’erano anche i rappresentanti degli studenti delle scuole cittadine, i dirigenti scolastici di scuole e istituti di formazione professionale, le associazioni del terzo settore e quelle di imprenditori e commercianti.

Il progetto prevede l’apertura sei giorni su sette degli spazi multi funzionali ricavati dall’Ex Macello di via Pepe, rimesso a nuovo grazie ai fondi Pnrr, i cui lavori sono terminati questa primavera. Lo stanziamento di 3,4 milioni di euro arriva invece da un finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Unione Europea. Il progetto è stato candidato nel 2024, ma inizialmente non aveva ottenuto lo stanziamento; nel settembre 2025 si era invece poi accesa la luce verde con lo scorrimento della graduatoria Con questi soldi si svilupperanno cinque linee di intervento, a partire dall’educativa di strada fatta al di fuori dagli spazi, passando per il contrasto all’abbandono scolastico, il supporto ai genitori, l’ascolto delle problematiche dei ragazzi e arrivando all’avvio dei tirocini in accordo con le aziende del territorio.

Come dice la dottoressa Carolina Cozzolino, coordinatrice tecnica del progetto, «Busto ha scelto di far tornare protagonisti i propri giovani, perché se una comunità impara a costruire legami, costruisce il proprio futuro. Con il metodo di comunità, ogni ragazzo potrà scegliere una porta da cui entrare e troverà aperte anche tutte le altre. L’ex Macello Civico rinasce così rigenerato per loro: uno spazio pensato esclusivamente per i giovani, a cui si accederà tramite iscrizione, con l’obiettivo di lasciare un’eredità solida alla città anche al termine del progetto».



«Parlare dei giovani è facile -dice Antonelli– occuparsene davvero è molto più difficile: troppo spesso finiscono sui giornali solo quando accade qualcosa di grave. Ora abbiamo 3,4 milioni di euro e la nostra responsabilità è fare in modo che questi fondi diventino una presenza concreta nella vita dei ragazzi. A loro chiediamo di esserci, e di fare anche critiche se qualcosa non dovesse funzionare. Come amministrazione ci impegniamo poi a rendicontare in modo preciso ciò che verrà fatto e l’impatto che ne conseguirà».

L’intervento è pensato anche grazie a più di mille studenti che hanno risposto a un questionario somministrato durante tutto il 2026: «Ora sappiamo i bisogni degli studenti – dichiara Daniela Cerana, coordinatrice del progetto lato Comune – e abbiamo già iniziato ad ascoltare invece le esigenze del territorio, tra aziende e scuole. Partiremo prima di tutto con l’educativa di strada, e nell’anno nuovo inaugureremo gli spazi».



«In un contesto in cui i giovani diminuiscono in numero – dice invece il prefetto Pasquariello – non possiamo permetterci di perderne nemmeno uno. Penso ai NEET, un fenomeno che con gli anni è diminuito ma a cui è importante dare ancora risposte. Oggi più che mai c’è bisogno di una comunità che educhi e accompagni, e faccio i miei complimenti per esservi messi all’opera per stare accanto ai ragazzi».

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