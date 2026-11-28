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I Carabinieri della stazione di Trecate, in provincia di Novara, hanno denunciato a piede libero un uomo di 27 anni, di nazionalità cilena e residente in città, ritenuto responsabile di danneggiamento aggravato ai danni di sportelli bancomat e di un ufficio postale del territorio.

Il principio d’incendio in via MazziniL’intervento dei militari è scattato nel primo pomeriggio di mercoledì 25 novembre, intorno alle 14.30, dopo la segnalazione di un principio d’incendio nella filiale UniCredit di via Mazzini a Trecate.

Sul posto i Carabinieri hanno riscontrato che l’uomo avrebbe dato fuoco ad alcune buste di plastica appoggiandole sulle tastiere di due sportelli bancomat, prima che le fiamme venissero spente dai Vigili del Fuoco di Novara.

Le ricerche e le altre strutture coinvolte

Acquisiti gli elementi descrittivi e visionate le immagini della videosorveglianza, i militari hanno avviato le ricerche e rintracciato poco dopo il sospettato a piedi nel centro cittadino.

Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo – che ha ammesso le proprie responsabilità – è stato deferito all’autorità giudiziaria anche per episodi analoghi avvenuti lo stesso giorno in altri due istituti bancari e in un ufficio postale di Trecate.