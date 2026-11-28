Trecate, fuoco sulle tastiere di bancomat e poste: denunciato un 27enne
Un 27enne residente a Trecate è stato denunciato dai Carabinieri per danneggiamento aggravato dopo aver appiccato il fuoco a buste di plastica sulle tastiere di sportelli bancomat e di un ufficio postale
I Carabinieri della stazione di Trecate, in provincia di Novara, hanno denunciato a piede libero un uomo di 27 anni, di nazionalità cilena e residente in città, ritenuto responsabile di danneggiamento aggravato ai danni di sportelli bancomat e di un ufficio postale del territorio.
Il principio d’incendio in via MazziniL’intervento dei militari è scattato nel primo pomeriggio di mercoledì 25 novembre, intorno alle 14.30, dopo la segnalazione di un principio d’incendio nella filiale UniCredit di via Mazzini a Trecate.
Sul posto i Carabinieri hanno riscontrato che l’uomo avrebbe dato fuoco ad alcune buste di plastica appoggiandole sulle tastiere di due sportelli bancomat, prima che le fiamme venissero spente dai Vigili del Fuoco di Novara.
Le ricerche e le altre strutture coinvolte
Acquisiti gli elementi descrittivi e visionate le immagini della videosorveglianza, i militari hanno avviato le ricerche e rintracciato poco dopo il sospettato a piedi nel centro cittadino.
Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo – che ha ammesso le proprie responsabilità – è stato deferito all’autorità giudiziaria anche per episodi analoghi avvenuti lo stesso giorno in altri due istituti bancari e in un ufficio postale di Trecate.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Marc Marquez annuncia il ritiro: a Valencia l'ultima gara in carriera
ccerfo su Ufficio postale di Casciago, salta anche la riapertura del 25 novembre: oltre otto mesi di chiusura
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.