Il convegno ha due obiettivi. Il primo è discutere con ospiti nazionali i temi principali del momento, dalla geopolitica all’economia. Il secondo è dare una scossa alla coalizione di centrodestra in vista delle elezioni amministrative di maggio.

Si intitola “2027: le sfide per difendere il futuro”, lo organizza Fratelli d’Italia e si terrà sabato 21 novembre alle 10 nella Sala Montanari di Varese, in via dei Bersaglieri 1.

L’ospite più atteso è Giulio Tremonti, presidente della Commissione Affari Esteri della Camera ed ex ministro dell’Economia nei governi di Silvio Berlusconi. Con lui ci saranno esponenti di tutti i partiti della coalizione.

Il programma

Alle 10.15 i saluti introduttivi di Andrea Pellicini, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, deputato e sindaco di Luino. Alle 10.30 c’è il confronto “Il valore di una storica alleanza”. Partecipano l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri, il deputato di Fratelli d’Italia Lorenzo Malagola, l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, di Forza Italia, e il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo.

Alle 11.15 è in programma il “Dialogo sulla guerra e sulla pace”, con Giulio Tremonti. Alle 12 le conclusioni di Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia ECR al Parlamento europeo. Alla fine della mattinata ci sarà un aperitivo. La partecipazione va confermata agli organizzatori.

Pellicini: «Oggi partiamo da Varese»

Pellicini spiega così il senso dell’incontro: «Il 2027 sarà un anno decisivo sia a livello nazionale, sia sui territori. Voteremo per le elezioni provinciali, per le comunali e per le politiche. Tra poco più di un anno anche per le regionali. Oggi partiamo da Varese».

«Il capoluogo è una città con una maggioranza di elettori di centrodestra», continua il presidente provinciale di FdI. «È però fondamentale essere uniti e determinati per provare veramente a vincere le prossime elezioni. Il convegno di sabato vuole quindi dare slancio all’intera coalizione, partendo proprio dalla proclamazione dei valori e delle idee che legano i nostri partiti a livello nazionale da oltre trent’anni. Una unione di intenti che il cosiddetto “campo largo”, in cui ancora si litiga sulla patrimoniale, non ha mai avuto».

Varese è governata dal 2016 dal centrosinistra con Davide Galimberti, che ha concluso il secondo mandato e non potrà ricandidarsi. Per questo le comunali della prossima primavera sono una partita aperta per entrambe le coalizioni.