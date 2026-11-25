Domenica 29 novembre alle 18 al Patrick’s Kafè Bistrot la presentazione del nuovo volume dell’associazione culturale. Un appuntamento tra arte, ironia e creatività, che sarà anche l’occasione per salutare Jolliffe, in partenza dalla Valcuvia per Parigi

Domenica 29 novembre alle 18 al Patrick’s Kafè Bistrot la presentazione del nuovo volume dell’associazione culturale. Un appuntamento tra arte, ironia e creatività, che sarà anche l’occasione per salutare Jolliffe, in partenza dalla Valcuvia per Parigi.

Un incontro tra parole e immagini, tra ironia britannica e creatività visiva. Domenica 29 novembre alle 18, al Patrick’s Kafè Bistrot di Laveno Mombello, l’associazione GaEle presenterà un nuovo libro “Treno per Saronno….” che riunisce gli aforismi di Andrew Jolliffe e le illustrazioni di Chiara Dattola.

Un’associazione nata dalla passione per l’arte

Fondata nel 2010 da M. Elena Danelli e Gaetano Blaiotta, l’associazione GaEle è nata quasi per gioco, dal desiderio di esplorare l’arte e la bellezza attraverso la carta, intesa sia come mezzo espressivo sia come contenitore di scrittura e poesia.

Negli anni i due fondatori hanno portato avanti un percorso che intreccia linguaggi, generazioni e sensibilità differenti, mantenendo uno sguardo attento alla contemporaneità senza dimenticare la storia. Il nuovo volume rappresenta proprio questa filosofia, facendo dialogare due artisti già legati all’associazione.

L’ironia di Andrew Jolliffe

Londinese, classe 1962, pubblicitario dal 1992, Andrew Jolliffe è autore di aforismi che giocano con la realtà quotidiana attraverso un’ironia tipicamente anglosassone. Le sue riflessioni invitano a osservare il mondo da prospettive insolite e, soprattutto, a non prendersi troppo sul serio.

Viaggiatore per vocazione, dopo aver vissuto a Londra e Parigi, Jolliffe ha scelto di stabilirsi in una colorata casa a Cuvio, nel cuore della Valcuvia. La presentazione del libro sarà anche un’occasione per salutarlo: l’autore si prepara infatti a lasciare il territorio per tornare a vivere a Parigi.

Le immagini di Chiara Dattola

Ad accompagnare le parole di Jolliffe sono le illustrazioni di Chiara Dattola, artista che lavora tra Milano e Parigi e si definisce una cantastorie visiva.

Le sue opere sono apparse su importanti testate giornalistiche, soprattutto francesi, e tra le sue collaborazioni italiane figurano Internazionale e Corriere della Sera. Lavora inoltre con agenzie di comunicazione italiane e straniere, portando le proprie immagini a un pubblico internazionale.

Convinta che non si debba mai smettere di disegnare e di ridere, Dattola coltiva numerose passioni oltre all’illustrazione: dai viaggi al pugilato, dalle costruzioni Lego al cioccolato fondente.

L’appuntamento a Laveno Mombello

La presentazione è in programma domenica 29 novembre 2026 alle 18 al Patrick’s Kafè Bistrot di Laveno Mombello. Un’occasione per conoscere il nuovo progetto editoriale di GaEle e incontrare due autori che, attraverso parole e immagini, condividono uno sguardo ironico e libero sulla vita quotidiana.