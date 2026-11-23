Viaggiare sui treni regionali, suburbani e aeroportuali della Lombardia diventa più semplice grazie a una novità digitale. Trenord ha integrato su Google Maps i dati in tempo reale sulla circolazione dei propri convogli, diventando il primo operatore ferroviario in Italia a offrire questo tipo di servizio direttamente sulla celebre piattaforma di navigazione.

Fino a oggi, chi cercava un itinerario ferroviario sulle mappe di Google visualizzava esclusivamente gli orari programmati in formato statico. Con questo aggiornamento, invece, i viaggiatori possono consultare informazioni “live” sull’andamento della corsa direttamente durante il tragitto, avendo così il polso della situazione in ogni momento.

Cosa cambia per chi viaggia

La nuova funzione permette a chi pianifica uno spostamento di visualizzare l’orario effettivo previsto per l’arrivo alle singole fermate e a destinazione, le coincidenze disponibili, le soluzioni successive sullo stesso percorso ed eventuali modifiche al servizio comunicate dall’azienda. Questo consente non solo di monitorare il proprio viaggio, ma anche di individuare rapidamente percorsi alternativi in caso di imprevisti.

Il sistema è stato pensato per facilitare gli spostamenti di chi usa il treno saltuariamente, dei passeggeri diretti agli aeroporti e di chi arriva in Lombardia per turismo o lavoro, favorendo la combinazione tra ferrovia, trasporto pubblico urbano, auto e bicicletta. Per l’acquisto dei biglietti e per l’assistenza, Google Maps continua comunque a rimandare ai canali ufficiali di Trenord.

La tecnologia e i commenti

Dal punto di vista tecnico, l’aggiornamento è il risultato della collaborazione tra Google e Trenord e si basa sull’integrazione nelle mappe dei dati GTFS (General Transit Feed Specification), lo standard di monitoraggio per il trasporto pubblico già utilizzato dall’app e dal sito dell’azienda ferroviaria.

«Google Maps è una delle piattaforme di navigazione più utilizzate in Italia, che consente di pianificare il proprio itinerario dall’inizio alla fine, integrando diverse modalità di trasporto – ha commentato Andrea Severini, Amministratore Delegato di Trenord -. Ora il treno aggiunge la componente real time a questo puzzle: gli utenti di Google Maps hanno a disposizione gli aggiornamenti “live” sul tragitto in treno durante la corsa, per un maggiore controllo sul proprio viaggio e la possibilità di ripianificarlo agilmente».

L’obiettivo dell’azienda è anche quello di avvicinare nuovi utenti alla ferrovia. «Con questa implementazione, vogliamo intercettare anche chi non utilizza ancora il treno come mezzo di trasporto, facendo conoscere loro l’ampia offerta dei servizi Trenord – ha aggiunto Severini -. L’obiettivo è portare ancora più persone a considerare il treno per i propri spostamenti, in un’ottica di piena intermodalità».

Soddisfazione anche da parte del colosso tecnologico. «La collaborazione tra Google e Trenord oggi compie un nuovo passo avanti – le parole di Fabio Galetto, Direttore Travel di Google Italy -. Siamo entusiasti di aver lavorato insieme per rendere la mobilità quotidiana sempre più semplice, connessa e accessibile grazie alla nostra tecnologia».